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На яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне пояснення

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,6 т.
На яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне пояснення
Український військовий. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Мобілізовані українці можуть звільнитися з військової служби під час воєнного стану, однак для цього мають бути законні підстави. Самого бажання повернутися до цивільного життя недостатньо – необхідно відповідати визначеним законодавством умовам.

Про це у Facebook повідомили у Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Там також пояснили, які документи необхідно підготувати та як правильно подати рапорт для оформлення звільнення.

Які є підстави для звільнення зі служби та як його оформити

У ТЦК пояснили, що закон передбачає кілька підстав для звільнення мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, йдеться про такі випадки:

  • Досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Для більшості військовослужбовців він становить 60 років, а для представників вищого офіцерського складу – 65 років.
  • Непридатність за станом здоров'я. Підставою може бути висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби.
  • Встановлення інвалідності. Військовослужбовець має право на звільнення за наявності встановленої групи інвалідності, якщо він не виявив бажання продовжувати службу.
  • Набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Звільнення можливе у випадках, передбачених законодавством, зокрема за призначення покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.
  • Сімейні обставини та інші поважні причини. До них можуть належати визначені законом обставини, пов'язані з доглядом за рідними, вихованням дітей або сімейним станом.
  • Інші підстави, передбачені законом. Можливість звільнення залежить від категорії військовослужбовця та конкретних обставин.
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Щоб оформити звільнення, військовослужбовець має підготувати документи, що підтверджують відповідну підставу, та подати рапорт командиру у встановленому порядку. Перелік необхідних документів залежить від причини звільнення.

У ТЦК наголосили, що сама наявність законної підстави не означає автоматичного припинення служби. Для цього потрібно пройти передбачену процедуру та отримати відповідне рішення.

Нагадаємо, навіть визнання мобілізації незаконною не означає автоматичного звільнення зі служби. Для цього необхідна окрема підстава, передбачена чинним законодавством.

На яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне пояснення

Допис Житомирського обласного ТЦК та СП в Facebook. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, зміни в сімейних обставинах можуть стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, йдеться про народження дитини або необхідність догляду за близькими.

Як писав OBOZ.UA, Кабінет міністрів змінив правила визначення критично важливих підприємств та бронювання працівників. Нововведення можуть вплинути на збереження відповідного статусу.

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Війна в УкраїніМобілізація в УкраїніЗакон про мобілізаціюУкраїнаТЦК
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