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На Україну чекає "розкішне тепло": синоптикиня дала прогноз на середу і навала дату похолодання. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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На Україну чекає "розкішне тепло": синоптикиня дала прогноз на середу і навала дату похолодання. Карта
Дощі 7 жовтня малоймовірні. Джерело: pexels

У середу, 7 жовтня, в Україні очікується розкішне тепло. Температура повітря вдень переважно становитиме 20–24° тепла, хоча в чотирьох областях буде свіжіше.

Найближчими днями тепла погода ще збережеться, однак уже 9 жовтня очікується похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода 7 жовтня

У середу максимальна температура повітря впродовж дня становитиме 20–24° тепла.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях буде свіжіше – 17–19° тепла.

Дощі 7 жовтня малоймовірні. На заході, у центрі та південній частині України збільшиться хмарність, проте повсюди переважатиме суха повітряна маса.

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На Україну чекає ''розкішне тепло'': синоптикиня дала прогноз на середу і навала дату похолодання. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Коли в Україну прийде похолодання

8 жовтня така сприятлива погода в Україні ще втримається. А вже 9 жовтня холодний атмосферний фронт зумовить у західних, північних та частково центральних областях дощі та зниження температури повітря.

У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, буде багато сонця, але температура повітря буде невисокою – вдень 12–16° тепла.

Лише на півдні та південному сході очікується +18–24°.

Якою буде погода наступного тижня

За найближчою синоптичною перспективою, 7 та 8 жовтня будуть найтеплішими днями.

Натомість наступний тиждень принесе в Україну дощі та холодну погоду.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026–2027 років може початися з аномального тепла, а найімовірніше похолодання прогнозують на січень. За попереднім прогнозом Climate Impact Company, у цей період у Східній Європі можливі морози та снігопади.

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