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На тлі дискусії щодо зміни меж Сокільників у місцевій ЄС відповіли Садовому: ультиматуми неприйнятні

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
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На тлі дискусії щодо зміни меж Сокільників у місцевій ЄС відповіли Садовому: ультиматуми неприйнятні
Сокільники не є територією Львова
Джерело: Львівська райрада

У Сокільницькій організації партії "Європейська Солідарність" заявили про неприпустимість політичного тиску на рішення іншої територіальної громади у відповідь на звернення міського голови Львова Андрія Садового до Петра Порошенка на тлі дискусії щодо погодження меж Сокільників.

"Домовленості між громадою, обласною владою та державним аеропортом важать більше, ніж галасливий допис у соціальних мережах", – йдеться у відповіді Садовому.

У партії нагадали, що Сокільницька громада, Львівська ОВА та Міжнародний аеропорт "Львів" підписали меморандум про співпрацю і подальший розвиток летовища. Для розвитку аеропорту передбачена територія під майбутній вантажний термінал, а сторони працюють над визначенням відповідних авіаційних обмежень.

У Сокільницькій ЄС вважають звернення Садового спробою втрутитися у рішення сусідньої громади. Йдеться про цілеспрямовану спробу через політичний і адміністративний вплив змінити позицію депутатів та заблокувати здійснення іншою територіальною громадою її власних, визначених законом повноважень.

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"Сокільники – не територія Львова. Це окрема територіальна громада. З людьми, які тут живуть, обирають свою владу, сплачують податки і мають таке саме право визначати майбутнє своєї громади, як львів'яни – майбутнє Львова. Саме так має працювати європейська країна. Не через публічні ультиматуми однієї громади іншій. А через закон і пошук спільного інтересу", – йдеться у заяві.

У ЄС згадали ситуацію з відновленням зруйнованого російським ударом музею Романа Шухевича. Фонд Петра Порошенка пропонував профінансувати його відбудову, однак Львів обрав інший шлях. У партії наголосили, що не погоджувалися з таким рішенням, однак визнали право Львова ухвалити його самостійно.

У ЄС також підкреслили, що "закон важливіший за політичний вплив і бізнес-інтереси окремих чиновників", а "велика громада не може диктувати меншій, як їй жити".

Нагадаємо, Андрій Садовий публічно звернувся до лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка на тлі суперечки навколо Сокільників. Мер Львова закликав його не підтримувати рішення Сокільників щодо масштабної житлової забудови.

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