На Тернопільщині чоловік оскаржив через суд свою "незаконну мобілізацію". Підставою він вважав те, що військово-лікарська комісія, за результатами якої було видано наказ ТЦК, була про ведена "формально".

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Позивач вимагав скасувати результати ВЛК, накз ТЦК і накази військової частини про зарахування його до особового складу. Справу розглянули суди двох інстанцій, яке рішення вони ухвалили – розповідає Судово-юридична газета.

Позиція позивача

За матеріалами справи, 2 грудня 2025 року чоловік прибув до територіального центру комплектування. Того ж дня його направили на військово-лікарську комісію, яку проводили на базі Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. За результатами огляду ВЛК визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Днем проходження військовозобов'язним військово-лікарської комісії датовано і наказ ТЦК №2062 про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації. А 3 грудня його зарахували до списків особового складу військової частини та на всі види забезпечення.

Однак військовозобов’язаний поставив під сумнів законність медичного огляду. В апеляційній скарзі він стверджував, що ВЛК провели фактично формально, а результати аналізів внесли до картки обстеження вже після ухвалення висновку про придатність.

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У суді чоловік стверджував, що не мав можливості надати власну медичну документацію для об’єктивної оцінки стану здоров’я.

На його думку, незаконні дії під час затримання, неналежне проходження ВЛК та подальший призов становили єдиний ланцюг порушень, тож визнання протиправними первинних дій мало призвести до скасування усіх подальших наказів, зокрема щодо зарахування до військової частини.

Відтак позивач просив скасувати довідку ВЛК, наказ про мобілізацію та накази командира військової частини, а також зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

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Суд не побачив підстав для скасування висновку ВЛК

Апеляційний суд перевірив документи про проходження медичного огляду та дійшов висновку, що матеріали справи підтверджують проведення необхідних обстежень. Зокрема, у картці обстеження та медичного огляду від 2 грудня 2025 року зазначено, що чоловікові зробили загальний і біохімічний аналізи крові, загальний аналіз сечі та рентгенологічне обстеження.

Також його оглянули терапевт, хірург, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, психіатр та ортопед.

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Суд зазначив, що висновок ВЛК містив діагнози та посилання на відповідні статті Розкладу хвороб. За результатами огляду чоловіка визнали придатним до служби у визначених категоріях військових частин.

Водночас колегія суддів наголосила: оцінювання медичних документів, встановлення діагнозів та визначення ступеня придатності належать до компетенції ВЛК, а не адміністративного суду.

Крім того апеляційний суд звернув увагу, що чоловік не надав доказів звернення до вищої ВЛК із вимогою переглянути висновок комісії. Також у матеріалах справи не було підтверджень, що під час проходження огляду він заявляв про незгоду з рішенням, просив направити його на повторний огляд або додаткове медичне обстеження.

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Скасування наказу про мобілізацію не означає звільнення

Суд наголосив, що статусу військовослужбовця позивач набув того дня, коли відповідний ТЦК направив його до військової частини.

А відтак спір щодо його подальшого перебування у військовій частині суд розглядав уже крізь призму законодавства про проходження військової служби: згідно з чинним законодавством, під час дії воєнного стану звільнення можливе лише за передбаченими законом підставами, а Верховний Суд свого часу визначив, що призов на віськову службу під час мобілізції є незворотною і навіть визнання її протиправною не відновлює попереднього становища особи, призваної на військову службу.

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"Тобто оскарження наказу про мобілізацію та питання звільнення з військової служби – це різні юридичні питання. Навіть якщо під час призову були допущені процедурні порушення, вони автоматично не створюють підстав для виключення військовослужбовця зі списків частини. У цій справі суд також зазначив, що чоловік не надав доказів звернення до військової частини з рапортом про звільнення та отримання відмови. Тому підстав для задоволення вимоги про виключення зі списків особового складу суд не встановив", ––пише Судово-юридична газета.

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За результатами розгляду Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 15 липня 2026 року – без змін.

Суд підтвердив, що оскарження порушень під час мобілізації не припиняє військову службу автоматично. Після зарахування до списків особового складу військовослужбовець може бути звільнений лише за підставами, визначеними законом. Водночас суд наголосив на необхідності розмежовувати оскарження висновку ВЛК і процедури призову та звільнення з уже розпочатої військової служби.

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