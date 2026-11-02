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На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам "Повітряної тривоги" і "ядерну загрозу"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,2 т.
На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам "Повітряної тривоги" і "ядерну загрозу"
Мем. Джерело: Facebook/Макс Сауляк

Пізно увечері 1 листопада сталася хакерська атака на додаток "Повітряна тривога" в Україні. У застосунку відображалися повідомлення про загрозу хімічної та радіаційної загрози, а також сповіщення про вуличні бої у Києві.

Втім українців не надто налякали подібні застереження і замість паніки мережа вибухнула різноманітними мемами. Найкращі зібрав OBOZ.UA.

Про що жартували у мережі

Зокрема, українці почали цікавитися, чи працюватиме "Нова пошта" під час ядерної тривоги та вуличних боїв.

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

Інші згадали популярний мем про Щекавицю, де люди нібито домовилися зустрітися у разі ядерної загрози, але цього разу ніхто не прийшов.

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"Коли прийшов на Щекавицю, а там треш – ядерна загроза, а ніхто не прийшов", – жартують у мережі. Інші користувачі обурюються: "Люди, ну серйозно, як там можна? Ми ж заздалегідь домовилися про то…".

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Facebook/Макс Сауляк

Не обійшлося й без мемів про повернення до буденності після спростування загрози.

"Коли підтвердили, що ядерної загрози все ж немає: ясно, значить завтра на роботу, лягаємо спати", – писали українці.

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

Дехто з користувачів зізнався, що лише ядерна або хімічна загроза здатна змусити його піднятися з ліжка. Інші жартують, що все життя готувалися до такого сценарію, згадуючи популярні постапокаліптичні серіали та ігри, зокрема The Last of Us і The Walking Dead.

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

У мережі також з’явилися жарти про те, що навіть повідомлення про ядерну небезпеку не здатні змінити звичний розпорядок дня українців та чимало інших.

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Мем. Джерело: Скриншот

Що передувало

У неділю, 1 листопада, в Україні сталася хакерська атака на застосунок "Повітряна тривога". Користувачі отримали незвичні сповіщення, зокрема про хімічну та радіаційну небезпеку.

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Повідомлення. Джерело: Скриншот

На Щекавиці зачекались: мережа вибухнула мемами через злам ''Повітряної тривоги'' і ''ядерну загрозу''

Повідомлення. Джерело: Скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали громадян не панікувати та орієнтуватися на інформацію з офіційних джерел. Там також попередили, що повідомлення про радіаційну загрозу в застосунках були неправдивими.

"Увага! Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за повідомленнями на нашому каналі!" – наголосили військові.

Пізніше розробник застосунку "Повітряна тривога" підтвердив кібератаку і закликав не переходити за вказаним посиланням.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у ніч проти 2 листопада в Росії також відбувся злам системи оповіщення МНС (міністерство-аналог ДСНС), внаслідок чого жителі держави-агресора отримали фейкові повідомлення про "запуск ядерних боєголовок на носіях P1-Sun". Невідомі хакери відправили це "попередження" росіянам після того, як український офіційний застосунок "Повітряна тривога" зазнав зовнішнього втручання.

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