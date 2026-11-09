На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

На Рівненщині троє людей, серед яких двоє дітей, отруїлися чадним газом. Усіх потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

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Про це у Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інцидент стався в багатоквартирному будинку.

Що відомо про отруєння чадним газом на Рівненщині

Небезпечний випадок трапився в одному з житлових будинків у місті Дубно. Внаслідок отруєння медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких – діти. Через стан здоров'я всіх постраждалих доправили до лікарні та помістили до реанімації.

Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

У ДСНС нагадали, що чадний газ не має ні запаху, ні кольору, тому людина може не помітити його накопичення в приміщенні. Отруєння цією речовиною становить серйозну загрозу для здоров'я та життя.

Рятувальники закликали українців бути уважними під час користування опалювальними приладами, а також не забувати про належну вентиляцію приміщень.

Інші випадки отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, на Київщині чадний газ забрав життя трьох людей. Трагедія сталася у приватному будинку в селищі Пісківка Бучанського району, де виявили тіла двох чоловіків та жінки.

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За інформацією правоохоронців, загиблими виявилися 63-річна жінка, 68-річний чоловік та їхній 27-річний знайомий. Про загиблих 8 лютого повідомив місцевий мешканець, який звернувся до поліції після того, як знайшов їхні тіла.

Попередньо, причиною трагедії стала несправність пічного опалення. За фактом загибелі трьох людей правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, у Вінниці чадним газом отруїлася ціла родина – подружжя та двоє їхніх дітей віком 15 і 11 років. Інцидент стався у квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Келецькій. Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували, вони перебували під наглядом медиків.