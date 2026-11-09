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На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей
Газова конфорка з увімкненим полум’ям. Ілюстративне фото. Джерело: Torsten Dettlaff/Pexels

На Рівненщині троє людей, серед яких двоє дітей, отруїлися чадним газом. Усіх потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

Про це у Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інцидент стався в багатоквартирному будинку.

Що відомо про отруєння чадним газом на Рівненщині

Небезпечний випадок трапився в одному з житлових будинків у місті Дубно. Внаслідок отруєння медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких – діти. Через стан здоров'я всіх постраждалих доправили до лікарні та помістили до реанімації.

Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

У ДСНС нагадали, що чадний газ не має ні запаху, ні кольору, тому людина може не помітити його накопичення в приміщенні. Отруєння цією речовиною становить серйозну загрозу для здоров'я та життя.

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Рятувальники закликали українців бути уважними під час користування опалювальними приладами, а також не забувати про належну вентиляцію приміщень.

На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

Допис ДСНС України в Telegram. Джерело: Скриншот

Інші випадки отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, на Київщині чадний газ забрав життя трьох людей. Трагедія сталася у приватному будинку в селищі Пісківка Бучанського району, де виявили тіла двох чоловіків та жінки.

За інформацією правоохоронців, загиблими виявилися 63-річна жінка, 68-річний чоловік та їхній 27-річний знайомий. Про загиблих 8 лютого повідомив місцевий мешканець, який звернувся до поліції після того, як знайшов їхні тіла.

На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом: серед них двоє дітей

Попередньо причиною трагедії стала несправність пічного опалення. Джерело: Поліція Київщини

Попередньо, причиною трагедії стала несправність пічного опалення. За фактом загибелі трьох людей правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як писав OBOZ.UA, у Вінниці чадним газом отруїлася ціла родина – подружжя та двоє їхніх дітей віком 15 і 11 років. Інцидент стався у квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Келецькій. Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували, вони перебували під наглядом медиків.

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