''На прощанні пообіцяла батьку допомогти родині'': 18-річна Аліна Бойко з Херсона розповіла свою історію музею ''Голоси мирних'' Фонду Ріната Ахметова

18-річна Аліна Бойко була на роботі, коли росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ. Дівчина знала, що батьки якраз вийшли на вечірню прогулянку з молодшими сестричками, тому передчувала недобре. Після трьох потужних вибухів Аліна намагалася додзвонитися рідним, але вони вже не відповідали. Зв’язатися їй вдалося лише з молодшим братом. Крізь сльози хлопець сказав, що мама поранена – з її ноги стирчить осколок. Історію своєї родини дівчина розповіла Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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12-річний брат Аліни Кирило побачив наслідки обстрілу з вікна. Він миттю побіг на дитячий майданчик, де перебували батьки із сестрами. Згодом туди прибігла й Аліна. Усі рідні дістали важких поранень.

Для 39-річного батька родини, Ігоря Бойка, травми голови та шиї виявилися смертельними – врятувати його шансів не було. Мати Олена отримала поранення в ногу. Найбільше постраждала трирічна Вікторія. Під час вибуху вона каталася на гойдалці. Дівчинка втратила одне око, а згодом у київському "Охматдиті" їй встановили пластину на череп.

"Мені одразу сказали: одного ока немає, а щодо другого ще точно не знають, чи буде вона ним бачити. Зараз, на щастя, вона бачить цим оком. Віка у нас дуже сильна дівчинка", – розповідає Аліна.

6-річна Софія отримала осколкове поранення спини та перенесла важку операцію, дрібний уламок досі залишається у її тілі. Мама Олена наразі не може самостійно пересуватися. Вона тривалий час перебувала в лікарні, де їй зробили кілька операцій.

"Як обіцяють лікарі, у неї залишилася одна операція. Це потрібно наростити кістку на нозі. У неї немає 8 сантиметрів, бо влетів осколок і розтрощив її. Зараз у неї на нозі стоїть АЗФ. І потім, як уже поставлять кісточку, то цей апарат знімуть і будемо вже починати ходити", – каже Аліна.

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Після загибелі батька та важкого поранення мами Аліна взяла на себе турботу про близьких: виховує сестричок та брата, опікується матір’ю. Зараз родина переїхала до Києва, щоб отримувати необхідну медичну допомогу. Аліна пояснює, що звикла брати відповідальність на себе, адже була старшою дитиною в сім’ї.

"Я пообіцяла батьку у церкві, на прощанні, що я завжди буду зі своєю сім'єю, що допоможу їм стати на ноги! Зараз приходжу додому, бачу малих, і розумію, що в мене є для кого це робити. Для своєї сім’ї я хочу всього найкращого", – говорить дівчина.

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Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав уже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільший у світі архів свідчень мирних жителів України, які постраждали від російської агресії.