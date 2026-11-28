На Полтавщині чоловік оскаржив у суді свою мобілізацію і наказ військової частини про його зарахування до особового складу. Він довів, що на момент призову йому було 24 роки, тож призвати його без згоди закон забороняв.

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Представники ТЦК не змогли довести, що позивача було призвано на законних підставах. Про обставини справи та рішення суду розповіла Судово-юридична газета.

Обставини справи і позиції сторін

Позивач звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і військової частини.

Чоловік просив визнати протиправним і скасувати наказ начальника ТЦК від 17 липня 2024 року "Про призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації" в частині його призову.

Позовна заява також містила вимогу щодо скасування відповідних положень наказу командира військової частини від 19 липня 2024 року № 203.

Позивач заявив, що 17 липня 2024 року його призвали на військову службу – попри те, що тоді йому було 24 роки, він не проходив військової служби, не перебував у запасі та не мав статусу військовозобов’язаного відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Чоловік наполягав, що на момент призову він належав до категорії призовників, а не військовозобов’язаних, тому не міг бути мобілізований на загальних підставах. А заяви про добровільний призов під час загальної мобілізації він не подавав.

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Уже 19 липня, через два дні після мобілізації, чоловіка зарахували до списків особового складу військової частини на підставі наказу командира № 203.

А 29 липня 2024 року після стаціонарного лікування чоловік не прибув назад до військової частини. Він отримав статус СЗЧ, а 12 серпня 2024 року військовослужбовця виключили зі списків особового складу військової частини, а облікові документи направили до ТЦК та СП.

ТЦК та СП відзиву на позов не подав. А ось військова частина заперечувала проти задоволення вимог. Її представники стверджували, що військова частина не є суб’єктом владних повноважень, а оскаржувані накази вже вичерпали свою дію.

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ТЦК не довів, що мав право мобілізувати чоловіка до 25 років

Чинне законодавство передбачає, що під час загальної мобілізації призову не підлягають військовозобов'язані, що не досягли 25-річного віку – окрім випадків, коли вони ухвалюють таке рішення добровільно.

ТЦК не надав суду жодних пояснень і доказів щодо підстав, на яких мобілізували позивача, а також його статусу на момент призову.

Окремо суд врахував, що територіальний центр не подав відзиву на позов. Відповідно до частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб’єктом владних повноважень відзиву без поважних причин суд розцінив як визнання позову.

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Вивчивши усі обставини справи №440/1005/25, Полтавський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що призов чоловіка на військову службу під час мобілізації до досягнення ним 25-річного віку був протиправним.

Суд визнав протиправними дії ТЦК, які полягали в призові позивача на військову службу, та скасував наказ начальника територіального центру від 17 липня 2024 року в частині його призову.

Як наслідок, протиправним визнано й скасовано пункт наказу командира військової частини від 19 липня 2024 року № 203 у частині, що стосується позивача.

Позов чоловіка задовольнили повністю. Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань ТЦК та СП на його користь стягнули 2422,40 грн витрат зі сплати судового збору.

Як розповідав OBOZ.UA, військовий з Полтавщини майже чотири роки був у СЗЧ, а потім попросився на службу.

Справу розглянув суд.