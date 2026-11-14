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На Львівщині поліцейський оштрафував водія, бо побачив "D" у техпаспорті: історія отримала цікаве продовження

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
3,1 т.
Посвідчення водія в Україні. Ілюстрація
Посвідчення водія в Україні. Ілюстрація. Джерело: legalaid.gov.ua

На Львівщині поліцейський оштрафував водія за керування автомобілем без відповідної категорії водійських прав. Водій з цим не погодився і звернувся до суду.

Чоловік довів: правоохоронець помилково сприйняв позначку "D" у техпаспорті як категорію транспортного засобу, хоча вона означала тип пального – дизель. Яке рішення зрештою ухвалив суд – розповіли у Судово-юридичній газеті.

Обставини справи

Курйозна історія стался 10 вересня у селі Краснопілка на Вінниччині. Там чоловіка на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI зупинили поліцейські через невиконання вимог дорожнього знака "Стоп-контроль".

Оглянувши документи водія, правоохоронець заявив, що той не має права керувати цим автомобілем, адже не отримав відповідної категорії.

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"Підставою для такого висновку стала літера "D" у графі P.3 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Поліцейський сприйняв її як позначення категорії автомобіля, для керування яким потрібні права відповідної категорії. За це на чоловіка склали постанову про адміністративне правопорушення та призначили штраф 3400 грн", – пише газета.

Водій з висновками поліції не погодився і оскаржив штраф у суді. Адже згадана позначка "D" у графі P.3 техпаспорта вказує на дизельний тип пального, а не на категорію транспортного засобу.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області встановив, що Mercedes-Benz Sprinter зареєстрований як легковий пасажирський автомобіль. Він має дев’ять місць разом із водійським, а його повна маса становить 3500 кг. Відтак, для керування ним достатньо посвідчення водія категорії В, яке позивач мав.

Категорія D у посвідченні водія дає право керувати автобусами, призначеними для перевезення понад 16 пасажирів, не враховуючи водія. А ось літера "D" у графі P.3 свідоцтва про реєстрацію автомобіля дійсно позначає дизельне пальне.

Жодних інших доказів того, що водій не мав права керувати цим Mercedes-Benz Sprinter, поліція суду не надала.

Відтак суд задовольнив позов чоловіка, скасував постанову про накладення штрафу на 3400 грн та закрив справу через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Як розповідав OBOZ.UA, скандал із викладачкою вінницького вишу, яку звинуватили в булінгу студентів у соцмережах, отримав несподіваний поворот.

Суд визнав, що університет не довів наявності достатніх підстав для звільнення працівниці за аморальний проступок (конфлікт виник під час події, що не стосувалася виконання її безпосередніх обов'язків). Позивачку мають поновити на посаді.

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