Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними й скасував накази про мобілізацію чоловіка, який виховує дитину з інвалідністю. Причиною стало те, що ТЦК не перевірив наявність підстав для автоматичного продовження його відстрочки.

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У результаті суд задовольнив позов і зобов’язав скасувати два спірні накази. Про це повідомляє Судебно-юридическая газета.

Суть спору та обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК і військової частини. Він вимагав скасувати наказ начальника ТЦК від 22 серпня 2026 року №5929 про його призов за мобілізацією та наказ командира військової частини №244 від тієї самої дати про зарахування до списків особового складу.

Крім того, чоловік просив зобов’язати ТЦК внести дані про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а військову частину – виключити його зі списків особового складу.

Позиція ТЦК і військової частини

У ТЦК позов не визнали й зазначили, що на момент проведення мобілізаційних заходів у реєстрі "Оберіг" чоловік значився як такий, що підлягає призову, а дані про відстрочку або бронювання були відсутні. На думку ТЦК, після закінчення строку попередньої відстрочки чоловік мав повторно звернутися через ЦНАП із заявою та документами.

Також відповідач наголосив, що після призову позивач набув статусу військовослужбовця, тому питання його подальшої служби мають вирішуватися за правилами проходження військової служби, а не через внесення відстрочки до реєстру.

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Військова частина також заперечувала проти задоволення позову. Там пояснили, що командир діяв законно на підставі іменного списку від ТЦК і не мав повноважень самостійно перевіряти підстави для відстрочки. Крім того, у частині заявили, що накази вже виконані, а звільнення військовослужбовця можливе лише з підстав, передбачених ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Висновки та ключові аргументи суду

Розглянувши матеріали справи № 380/18649/26, суд став на бік позивача в частині оцінки законності його мобілізації. Суддя нагадав, що відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації одним з обов’язкових етапів призову є перевірка підстав для відстрочки.

Головні історії дня

Посадові особи ТЦК мали інформацію про те, що чоловік раніше вже оформив відстрочку, але під час мобілізації не дослідили цієї обставини. Суд відхилив довід ТЦК про необхідність повторного звернення через ЦНАП, зазначивши, що ця норма стосується лише тих військовозобов’язаних, які оформлюють відстрочку вперше.

Оскільки наказ ТЦК про призов виявився протиправним, суд визнав незаконним пов’язаний із ним наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу.

У підсумку суд скасував обидва спірні накази та постановив стягнути з ТЦК на користь позивача 1064,96 грн судового збору, залишивши питання безпосереднього звільнення зі служби й актуалізації даних у реєстрі для вирішення в порядку, встановленому законом.

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Нагадаємо, в Україні обговорюють можливість обмежити вступ до навчальних закладів для чоловіків мобілізаційного віку.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, військовозобов’язані чоловіки з відстрочкою або бронюванням від мобілізації можуть виїжджати за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак у цьому разі зростає ризик відмови прикордонників у виїзді.