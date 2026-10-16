На Київщині знайшли їстівний гриб фіолетового кольору з дивною назвою: що про нього відомо. Фото

У лісі на Київщині журналісти знайшли фіолетовий гриб Лепісту брудну. Про незвичайну знахідку написали в соціальних мережах. Цей гриб має фіолетове забарвлення, а його назва може здатися незвичною для тих, хто раніше з ним не стикався.

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За описами, лепіста брудна (Lepista sordida) належить до роду лепіста та вважається їстівним грибом. Вона схожа на рядовку фіолетову, яку також називають лепістою фіолетовою. Однак між цими грибами є кілька відмінностей.

Чим схожі гриби

Лепіста брудна та рядовка фіолетова мають спільні риси, зокрема характерні фіолетові відтінки. Обидва види ростуть на ґрунті, багатому на органічні рештки, а їхні плодові тіла можуть з'являтися групами.

Рядовка фіолетова поширена в Україні. Її можна зустріти у хвойних і мішаних лісах, уздовж лісових доріг, у канавках, а також поблизу лісу на присадибних ділянках. Зазвичай цей гриб збирають із серпня до листопада.

Лепіста брудна має ширший ареал і трапляється в Європі, Азії, Африці та Північній і Південній Америці. Вона росте в садах, на полях, ріллі та узліссях листяних лісів.

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Основні відмінності

Насамперед гриби відрізняються розмірами. У лепісти брудної шапка зазвичай має діаметр 3–6 см. У рядовки фіолетової вона значно більша – від 6 до 15 см.

Є відмінності й у зовнішньому вигляді:

Лепіста брудна має сіро-рожево-фіолетову шапку, яка під час висихання світлішає.

Рядовка фіолетова має щільну, м'ясисту шапку з ліловими відтінками, які з віком можуть змінюватися на сірувато-лілові або коричнювато-лілові.

М'якуш лепісти брудної м'який, сіро-фіолетовий, майже без запаху.

М'якуш рядовки фіолетової щільніший, ліловий або сірувато-ліловий, із характерним приємним запахом свіжого борошна.

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Обидва види вважають їстівними, проте за зовнішнім виглядом не завжди можна надійно визначити гриб. Деякі інші види також мають фіолетове забарвлення, а серед схожих грибів трапляються отруйні.

Коли ростуть гриби

Плодові тіла лепісти брудної розвиваються переважно в серпні та вересні. Вона живиться органічними рештками, що розкладаються в ґрунті.

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Рядовка фіолетова трапляється довше – з серпня до листопада. Вона також належить до грибів, які розкладають рослинні рештки.

Попри те, що обидва види описують як їстівні, не варто збирати та вживати гриб лише через схожість із відомим видом. Для безпечного визначення необхідно враховувати сукупність ознак, а за сумнівів краще не використовувати знахідку в їжу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які гриби можна зустріти в українських лісах восени.