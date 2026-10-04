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На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read3 хв
icon 150
На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото
Так виглядає гриб-парасолька. Джерело: Вікіпедія

На Київщині знайшли їстівний гриб-парасольку, який легко переплутати з небезпечними видами. Через це правильно визначити його в лісі може бути непросто навіть досвідченим грибникам.

OBOZ.UA розповідає, як розпізнати цей вид та де він росте. Також пояснюємо, які отруйні гриби можуть бути схожими на нього.

Як виглядає незвичайний гриб

Гриб-парасолька належить до родини шампіньйонових. Його капелюшок може сягати 20 сантиметрів у діаметрі: спочатку він округлий або майже кулястий, а з часом розкривається й набуває характерної форми парасольки.

Забарвлення може бути від світло-бежевого до темно-коричневого. Поверхня вкрита лусочками, а свіжа м'якоть має виражений грибний аромат. Після розрізання вона починає червоніти.

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На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Капелюшок гриба-парасольки вкритий характерними лусочками. Джерело: OBOZ.UA

На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Гриб-парасолька, який можна зустріти на Київщині. Джерело: OBOZ.UA

Ніжка довга й тонка – до 25 сантиметрів заввишки та близько 2 сантиметрів у діаметрі. На зрізі її волокна також змінюють колір, стаючи червонуватими або коричневими.

У молодого гриба капелюшок щільно прилягає до ніжки. Після розкриття стає помітною характерна форма, завдяки якій цей вид і отримав свою назву.

У дорослих грибів добре видно пластинки, щільно прикріплені до ніжки. У центрі капелюшка розташована темно-коричнева пляма, від якої до країв розходяться дрібніші лусочки такого ж кольору.

На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Гриб-парасолька з характерним капелюшком. Джерело: OBOZ.UA

На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Так виглядає гриб-парасолька. Джерело: OBOZ.UA

На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото

Гриб-парасолька, який можна зустріти на Київщині. Джерело: OBOZ.UA

Де росте цей гриб

Гриб-парасольку найчастіше можна побачити на лісових галявинах та узліссях. Він також трапляється в садах і парках.

Зазвичай ці гриби з'являються групами, тоді як поодинокі екземпляри зустрічаються рідше. Гриб-парасолька вважається їстівним, а для приготування переважно використовують капелюшки – вони м'які та приємні на смак.

Серед його двійників є отруйні види, тому під час збору варто уважно придивлятися до характерних ознак.

Гребінчастий гриб-парасолька має невеликий, більш закритий капелюшок – до 4 сантиметрів у діаметрі. Він світло-бежевий, а його поверхня вкрита коричневими плямами.

Леопіта каштанова – ще один вид, який можна переплутати з грибом-парасолькою. Її капелюшок виростає приблизно до 5 сантиметрів: у молодому віці він має форму дзвіночка, а згодом повністю розкривається.

Водночас парасолька червоніюча є їстівною. Її також можна зустріти в лісах, проте через схожість із деякими отруйними видами під час збору потрібно бути обережними.

Раніше OBOZ.UA розповідав про ще один незвичайний гриб, який зустрічається на Київщині. Астреус гігрометричний у зрілому віці розкривається у формі зірки, а молоді гриби вважаються їстівними.

У Карпатах можна зустріти їжовика строкатого, відомого як "грива лева". Цей гриб називають суперфудом XXI століття. Він має довгі м'які щетинки та переважно росте на мертвій деревині бука й дуба.

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