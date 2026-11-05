На Кіровоградщині юрисконсульта мобілізували, поки йому оформлювали бронювання, він пішов до суду: чим все скінчилось

На Кіровоградщині юрисконсульта медичного закладу мобілізували наступного дня після завершення строку його попереднього бронювання – саме тоді роботодавець подав нову заяву на відстрочку. Чоловік оскаржив у суді рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби та наказ територіального центру комплектування про його призов.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета. Кіровоградський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов чоловіка та скасував постанову ВЛК і наказ про його мобілізацію. Водночас суд встановив, що на момент призову чинного бронювання в позивача вже не було.

Як юрисконсульта мобілізували під час оформлення бронювання

Чоловік із 15 квітня 2024 року працював юрисконсультом Комунального некомерційного підприємства "Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Голованівської селищної ради. У березні 2025 року підприємство отримало статус критично важливого, а працівнику оформили бронювання, яке діяло до 11 березня 2026 року.

Того ж дня, 11 березня 2026 року, Кіровоградська обласна військова адміністрація підтвердила статус критично важливого підприємства. Наступного дня медзаклад подав через портал "Дія" заяву на бронювання п'яти працівників, серед яких був і юрисконсульт.

Однак 14 березня чоловіка мобілізували. За його словами, поблизу магазину "Файно маркет" у Гайвороні його зупинили люди, частина яких була у формі поліцейських. Після перевірки документів і даних у застосунку "Резерв+" його доставили до ТЦК.

Позивач стверджував, що неодноразово повідомляв посадовців про попереднє бронювання та надавав підтверджувальні документи, однак їх не врахували. Того ж дня йому видали направлення на проходження військово-лікарської комісії.

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Медичний огляд провели у КНП "Поліклінічне об’єднання Кропивницької міської ради". У довідці ВЛК від 14 березня 2026 року зазначили діагноз "Здоровий" і визнали чоловіка придатним до військової служби.

Після цього начальник ТЦК видав наказ про його призов і направлення до військової частини. А 15 березня роботодавець отримав результати розгляду заяви на бронювання: чотирьом працівникам його надали до 11 березня 2027 року, а щодо юрисконсульта зазначили статус "Не заброньовано".

Що відповіли в ТЦК і чому чоловік звернувся до суду

У ТЦК наголошували, що попереднє бронювання чоловіка закінчилося 11 березня 2026 року, а 12 березня його автоматично припинили. Саме подання роботодавцем нової заяви, за позицією відповідачів, не означало, що працівник уже отримав відстрочку.

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Також у ТЦК заперечували проти тверджень про примусове доставлення чоловіка. За їхньою версією, після виявлення розбіжностей у військово-облікових документах йому запропонували прибути до центру для уточнення даних, на що він погодився.

Позивач, своєю чергою, оскаржував не лише мобілізацію, а й процедуру проходження ВЛК. Він стверджував, що йому не вручали повістку на медичний огляд, а документи щодо стану здоров’я належним чином не врахували.

Відповідачі наполягали, що медичний огляд відбувся законно, а його результати були внесені до електронного реєстру. Вони також зазначали, що чоловік міг оскаржити висновок ВЛК у комісії вищого рівня, але не скористався такою можливістю.

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Чому суд скасував постанову ВЛК і наказ про мобілізацію

Суд погодився з позицією ТЦК щодо відсутності чинного бронювання. Попередня відстрочка чоловіка завершилася 11 березня 2026 року, а подана роботодавцем наступного дня заява не забезпечила йому нового бронювання. Сам факт роботи на критично важливому підприємстві також не означав автоматичного отримання відстрочки.

Водночас суд звернув увагу на процедуру медичного огляду. За правилами військово-лікарської експертизи, його результати мають підтверджуватися не лише довідкою ВЛК, а й первинною медичною документацією: карткою обстеження, висновками лікарів і результатами необхідних досліджень.

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Під час розгляду справи суд кілька разів просив ці документи у ВЛК та ТЦК, однак їх так і не надали. З'ясувалося також, що огляд чоловіка фактично проводила додаткова позаштатна комісія, лікарі якої використовували електронні ключі іншої ВЛК. Водночас первинної медичної документації щодо позивача в розпорядженні відповідної комісії не було.

Суд наголосив, що обов'язок довести правомірність своїх рішень покладається на суб'єктів владних повноважень. Самої електронної довідки про придатність недостатньо, щоб підтвердити дотримання всіх обов'язкових етапів медичного огляду.

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Оскільки відповідачі не довели, що чоловік пройшов належний медичний огляд, суд визнав постанову ВЛК протиправною. А оскільки висновок комісії про придатність був однією з обов'язкових передумов призову, суд скасував і наказ ТЦК у частині мобілізації позивача.

Яке рішення ухвалив суд

У справі №340/2269/26 Кіровоградський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов чоловіка. Він визнав протиправною та скасував постанову ВЛК від 14 березня 2026 року, а також наказ начальника ТЦК №664 у частині призову юрисконсульта на військову службу.

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Крім того, на користь позивача стягнули 1064,96 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідного відповідача.

Водночас суд окремо зазначив: скасування наказу про призов не означає автоматичного звільнення чоловіка з військової служби та не замінює передбаченої законом процедури її припинення. Рішення може бути оскаржене до Третього апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення.

Нагадаємо, на Кіровоградщині працівника Кропивницького слідчого ізолятора мобілізували в день, коли установа подала документи для оформлення йому бронювання. Чоловік оскаржив наказ про призов у суді, однак Кіровоградський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову.

Як писав OBOZ.UA, на Закарпатті суд розглянув справу студента, якого мобілізували після скасування відстрочки від призову. Суд дійшов висновку, що чоловік не втратив статусу здобувача освіти, а ТЦК не мав повноважень самостійно оцінювати виконання ним навчального плану.