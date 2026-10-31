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На Геловін Землю накриє магнітна буря: яку потужність прогнозують

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
198
На Геловін Землю накриє магнітна буря: яку потужність прогнозують
Магнітні бурі у жовтні. Джерело: Freepik

У ніч на 31 жовтня геомагнітна активність досягне рівня слабкої магнітної бурі G1, після чого поступово знижуватиметься. Найбільш неспокійною магнітосфера буде в нічні та ранкові години, а вдень ситуація має стабілізуватися.

За прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у перші години 31 жовтня планетарний К-індекс сягне 5 балів. Такий показник відповідає слабкій магнітній бурі рівня G1.

Протягом дня геомагнітна активність поступово спадатиме, хоча ввечері можливе незначне посилення.

На Геловін Землю накриє магнітна буря: яку потужність прогнозують

Прогноз глобальної геомагнітної активності. Джерело: geomag.bgs.ac.uk

Нічний пік активності

Найвищу геомагнітну активність прогнозують із 02:00 до 05:00. У цей проміжок К-індекс становитиме 5 балів, що відповідає слабкій магнітній бурі.

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Після цього показники поступово знижуватимуться. Зокрема, з 05:00 до 08:00 К-індекс становитиме 4,67, а з 08:00 до 11:00 – 4,33 бала.

У період із 11:00 до 14:00 прогнозують показник близько 4 балів. У другій половині дня магнітосфера стане спокійнішою.

Прогноз за годинами

Геомагнітну активність 31 жовтня прогнозують із такими показниками:

  • 02:00–05:00 – К-індекс 5, слабка магнітна буря рівня G1.
  • 05:00–08:00 – К-індекс 4,67, підвищена геомагнітна активність.
  • 08:00–11:00 – К-індекс 4,33, поступове послаблення збурень.
  • 11:00–14:00 – К-індекс 4, магнітосфера поступово заспокоюватиметься.
  • 14:00–17:00 – К-індекс 3, помітне зниження активності.
  • 17:00–20:00 – К-індекс 3, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною.
  • 20:00–23:00 – К-індекс 3,67, можливе незначне посилення активності.
  • 23:00–02:00 (1 листопада) – К-індекс 4, збереження геомагнітних збурень.

Отже, найвищі показники очікуються вночі та вранці 31 жовтня. Упродовж дня активність поступово знижуватиметься, а ввечері К-індекс залишатиметься нижчим за поріг магнітної бурі G1.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня землю накрила потужна магнітна буря: скільки буде тривати.

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ГеловінМагнітна буряСША
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