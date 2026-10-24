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На фронті загинув відомий спелеолог і громадський діяч Борис Гора

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,0 т.
На фронті загинув відомий спелеолог і громадський діяч Борис Гора
На війні проти російських окупантів загинув відомий тернопільський спелеолог Борис Гора. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/Сергій Надал/Pexels

На війні проти російських окупантів загинув відомий тернопільський спелеолог, мандрівник і громадський діяч Борис Гора. Він добровільно став на захист України, а до служби присвятив багато років дослідженню печер, розвитку туризму та популяризації рідного краю.

Про трагічну звістку у Telegram повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За словами рідних, захисник загинув 19 жовтня.

Що відомо про загиблого захисника

Борис Гора активно популяризував спелеологію та залучав молодь до дослідження підземного світу. Він організовував гірські походи, сплави Дністром і відкривав для інших красу української природи.

Коли Україна потребувала захисту, чоловік добровільно долучився до лав війська.

Наразі родина очікує на підтвердження загибелі захисника за результатами ДНК-експертизи.

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Міський голова висловив співчуття родині, друзям і всім, хто знав загиблого захисника.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Бориса, його друзям та всім, хто знав його. Світла пам’ять Захиснику України", – написав Надал.

На фронті загинув відомий спелеолог і громадський діяч Борис Гора

Загинув Борис Гора. Джерело: Telegram/Сергій Надал.

Україна продовжує втрачати своїх воїнів

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий із Броварів Київської області Дмитро Ягодкін. Життя захисника обірвалося 29 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Юнаківка.

Про загибель воїна повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Дмитро Ягодкін служив марксменом мотопіхотного відділення. Церемонія прощання із захисником відбулася 10 жовтня у Броварах, після чого його мали поховати на Алеї Слави.

Також на фронті у бою з російськими окупантами загинув військовий із Сумщини Сергій Олійник. До мобілізації на початку 2024 року він працював оператором котельні у місцевій школі, дбаючи про тепло для дітей і вчителів. У захисника залишилися батько, дружина, донька, онук, сестри та зять.

Як писав OBOZ.UA, на війні загинув 28-річний спецпризначенець Олексій "Габа" Донцов, який до повномасштабного вторгнення працював моряком. Після початку великої війни він долучився до Сил оборони України та згодом став командиром групи розвідувального спецпідрозділу. Побратими згадують його як людину, яка завжди говорила правду та відповідально ставилася до своєї справи.

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