Аварія сталася 29 вересня на трасі Київ-Одеса поблизу села Тихий Хутір Уманського району. Унаслідок зіткнення загинули водій і пасажир легкового автомобіля, ще одна людина отримала допомогу медиків на місці події.

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Водія автокрана затримали та повідомили йому про підозру. Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Близько 15:00 64-річний водій автокрана під час розвороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу та не надав переваги в русі легковому автомобілю, який їхав у напрямку Одеси.

Унаслідок зіткнення загинули 46-річний водій легковика та його 60-річний пасажир. Ще один пасажир, 46-річний чоловік, отримав медичну допомогу на місці аварії, але від госпіталізації відмовився.

Водія автокрана з травмами доправили до лікарні. Після цього його затримали в процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Деснянському районі Києва в середу, 30 вересня, сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення машин є постраждалі, яких з понівечених машин діставали рятувальники.

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