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На Черкащині чоловіка з епілепсією та судомними нападами визнали придатним до служби, він пішов до суду: чим все скінчилось

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,2 т.
Ілюстративне фото. Український військовослужбовець із портфелем у формі
Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік намагався оскаржити висновок військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби в певних підрозділах, попри діагноз "епілепсія".

Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову і вирішив, що з висновком медкомісії все гаразд. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Суть спору та позиція позивача

У червні 2026 року чоловік пройшов медичний огляд на базі Звенигородської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. За результатами ВЛК йому встановили діагнози: "Епілепсія з рідкісними нападами" та "Гіперметропія (далекозорість)".

На підставі статті 22б графи II Розкладу хвороб комісія визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах, а також частинах зв’язку й охорони.

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Чоловіка не влаштувало таке рішення. У позові він зазначив, що огляд провели за один день за спрощеною процедурою, без належного вивчення анамнезу. Крім того, лікарі проігнорували документи за 2024 рік, у яких фіксувалися судомні напади та проводилася аверсивна терапія.

Також комісія не направила його на повноцінне стаціонарне обстеження до спеціалізованого медичного закладу. Чоловік вимагав визнати довідку ВЛК протиправною, скасувати її та зобов’язати ТЦК направити його на повторне стаціонарне обстеження.

Висновки та рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Суд встановив, що позивача оглянули всі профільні спеціалісти (хірург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог і психіатр), а також провели обов’язкові лабораторні та інструментальні дослідження (аналізи крові й сечі, флюорографію). Порушень порядку проведення огляду згідно з Положенням № 402 суд не виявив. Суд звернув увагу, що позивач звернувся безпосередньо до суду, оминувши обов’язковий етап оскарження рішення районної ВЛК у комісії вищого рівня.

Згідно з практикою Верховного Суду, адміністративні суди перевіряють законність і процедуру ухвалення рішень ВЛК, але не мають права самостійно переоцінювати медичні діагнози, оцінювати професійні дії лікарів або визначати ступінь придатності до військової служби, оскільки це належить до повноважень медичних комісій. У результаті суд повністю відмовив позивачеві в задоволенні вимог.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Білгород-Дністровському районному ТЦК і СП в Одеській області мобілізованих утримують у нелюдських умовах: люди перебувають у підвальних приміщеннях на бетонній підлозі, сплять на старих ліжках без матраців, а на дверях приміщень встановлені металеві ґрати

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