На Черкащині чоловік пішов до суду, бо ВЛК діагностувала одну грижу, а УЗД показало дві: чим все скінчилось

На Черкащині чоловік звернувся до суду після того, як ВЛК виявила в нього лише одну пахову грижу, а пізніше УЗД показало дві. Він вважав, що медична комісія не провела належного обстеження, тому незаконно визнала його придатним до військової служби та призвала під час мобілізації.

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Однак суд не знайшов підстав для скасування рішення ВЛК і наказу про призов та відмовив у задоволенні позову. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Обставини справи

23 травня 2026 року чоловік пройшов медичний огляд у ВЛК при ТЦК та СП. За його результатами комісія діагностувала лівосторонню пахову грижу, однак відповідно до статті 55-б графи II Розкладу хвороб визнала його придатним до військової служби.

Того самого дня начальник ТЦК видав наказ про призов чоловіка під час мобілізації. За інформацією центру комплектування, його направили до військової частини без вручення повістки на відправку – безпосередньо зі збірного пункту. 25 травня чоловіка зарахували до особового складу та призначили оператором безпілотників.

Чоловік вважав призов незаконним, оскільки ВЛК не встановила повного стану його здоров’я. Через 24 дні після огляду він пройшов УЗД, яке виявило двобічну пахову грижу.

Позивач стверджував, що правостороння грижа існувала ще під час проходження ВЛК, однак комісія її не виявила або не врахувала. Він також звертав увагу на відсутність у медичних документах відомостей про належне обстеження правої пахової ділянки та доказів того, що грижа виникла вже після огляду.

У зв’язку з цим чоловік просив суд скасувати висновок ВЛК про придатність і наказ ТЦК про призов. Також він вимагав зобов’язати військову частину звільнити його зі служби та виключити зі списків особового складу.

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Позиції сторін

Військова частина просила відмовити в позові. Вона зазначила, що 25 травня 2026 року чоловіка зарахували до особового складу, тому він набув статусу військовослужбовця і може бути звільнений лише на законних підставах.

Також у частині повідомили, що з 27 травня він самовільно залишив місце служби, а станом на 18 липня його місцезнаходження було невідоме. Тому підстав для виключення чоловіка зі списків особового складу там не вбачали.

ТЦК та СП також заперечував проти позову. На його думку, наказ про призов вичерпав свою дію після виконання, а його скасування не припиняє автоматично військову службу.

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Позивач наполягав, що ВЛК неповно обстежила його стан здоров’я та зафіксувала лише лівосторонню грижу, хоча через 24 дні УЗД виявило двобічну. Він зазначав, що відповідачі не підтвердили належного огляду правої пахової ділянки та не пояснили застосування відповідної статті Розкладу хвороб.

Долучені медичні документи, на його переконання, також не доводили, що правосторонню грижу було виключено під час проходження ВЛК.

Позиція та висновки суду

Суд перевірив, чи дотрималася ВЛК процедури медичного огляду, передбаченої наказом Міноборони № 402. Згідно з медичними документами, чоловіка оглянули лікарі семи спеціальностей, а також провели лабораторні аналізи, флюорографію та ЕКГ. Порушень установленого порядку суд не виявив.

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Також суд розглянув результати УЗД, яке через 24 дні після ВЛК виявило двобічну пахову грижу. Однак, відповідно до статті 55 Розкладу хвороб, вирішальним є ступінь порушення функцій, а не однобічний чи двобічний характер грижі. Значних функціональних порушень позивач не довів.

Суд наголосив, що не може самостійно встановлювати діагнози чи визначати придатність до служби, адже це належить до повноважень ВЛК. Його завданням є перевірка дотримання процедури ухвалення рішення. Оскільки порушень не встановили, постанову про придатність чоловіка визнали законною.

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Суд встановив, що на момент мобілізації чоловік мав чинний висновок ВЛК про придатність і не мав відстрочки. За таких обставин ТЦК та СП мав законні підстави призвати його на військову службу та направити до військової частини.

Відповідно, суд визнав правомірними наказ про призов і зарахування чоловіка до списків особового складу. Аргументи позивача не дали підстав для іншого висновку.

Рішення суду

Черкаський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові в задоволенні всіх позовних вимог. Суд не знайшов підстав для скасування висновку ВЛК про придатність до служби та наказу про мобілізацію.

Також відхилив вимоги щодо звільнення чоловіка з військової служби та виключення його зі списків особового складу.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Білгород-Дністровському районному ТЦК і СП в Одеській області мобілізованих утримують у нелюдських умовах: люди перебувають у підвальних приміщеннях на бетонній підлозі, сплять на старих ліжках без матраців, а на дверях приміщень встановлені металеві ґрати