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На Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
195
На Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал. Фото
Гриб герицій коралоподібний. Джерело: Facebook/Сергій Якубина

На Буковині в осінньому лісі виявили рідкісний гриб, який зовні нагадує морський корал. Йдеться про герицій коралоподібний, відомий також як їжовик коралоподібний, який занесений до Червоної книги України.

Про незвичайну знахідку повідомив у Facebook учитель історії Шебутинецького ліцею, фахівець з екологічної освіти Національного природного парку "Хотинський" Сергій Якубина. За його словами, рідкісний гриб він помітив на трухлявій колоді в Мартиновому лісі неподалік села Шебутинці Чернівецької області.

Чим особливий рідкісний гриб

Герицій коралоподібний (Hericium coralloides) вирізняється незвичайною будовою. На відміну від більшості звичних грибів, він не має виражених шапинки та ніжки. Натомість його плодове тіло складається з численних розгалужень, вкритих тонкими білими шипами, які звисають донизу.

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Саме завдяки такому вигляду гриб нагадує морські корали або крижані візерунки. На його тонких шипах утворюються спори, необхідні для розмноження.

Це вид зазвичай росте на мертвій деревині листяних дерев, зокрема бука, дуба та берези. Гриб бере участь у природному розкладанні деревини, сприяючи її перетворенню на органічні речовини.

На Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал. Фото

Герицій коралоподібний. Джерело: Facebook/Сергій Якубина

На Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал. Фото

Герицій коралоподібний. Джерело: Facebook/Сергій Якубина

Чому гриб занесений до Червоної книги

Герицій коралоподібний належить до рідкісних видів грибів, які перебувають під охороною в Україні. Однією із загроз для його існування є скорочення площ старовікових лісів та видалення мертвої деревини, необхідної для розвитку гриба.

Збирати цей вид у природі заборонено, тому фахівці рекомендують не пошкоджувати його плодові тіла та обмежуватися фотографуванням.

Цікаво, що герицій коралоподібний є близьким родичем гериція їжакового (Hericium erinaceus), відомого також як "левова грива". Останній привертає увагу науковців через речовини, потенційний вплив яких на нервову систему продовжують досліджувати.

На Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал. Фото

Герицій коралоподібний. Джерело: Facebook/Сергій Якубина

Нагадаємо, на Київщині грибники знайшли рижики, які можуть рости до перших стійких морозів. Ці їстівні гриби переважно трапляються у хвойних лісах, а за теплої та вологої осені їх можна зустріти навіть у листопаді. Рижики придатні для смаження, засолювання та маринування.

Як писав OBOZ.UA, у Карпатах виявили незвичайні гриби роду рамарія, які зовні нагадують оленячі роги. Вони переважно ростуть поблизу повалених дерев і пеньків та можуть мати різне забарвлення. 

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