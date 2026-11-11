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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов

Журналіст і військовий експерт

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Новини. Суспільство / Думки
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Мирних мешканців Слов'янська і Краматорська треба примусово евакуювати, щоб врятувати їхні життя

Мирних мешканців Слов'янська і Краматорська треба примусово евакуювати, щоб врятувати їхні життя
Краматорськ, листопад 2026 року. Джерело: 93 ОМБр / Iryna Rybakova

Необхідна примусова евакуація мирних мешканців зі Словʼянську, Краматорську та інших поселень на передовій, щоб врятувати їх життя.

Ворог рветься на Словʼянськ та Краматорськ – це стратегічна ціль наступу російських окупантів. Кожен день по містах бʼють бомби, ракети і сотні дронів. Росіяни полюють на будь-яку людину та машину.

Дуже часто гинуть мирні люди, дуже часто треба робити евакуацію, доставляти харчування та воду літнім людям та родинам з дітьми, які не можуть про себе подбати. Таких людей, які не можуть вижити самі без сторонньої допомоги, неповнолітніх дітей, треба вивозити у першу чергу.

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Я багато бачив загибель мирних мешканців у різних містах, бачив, як люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами.

Сподіваюсь, що знайдеться якийсь відповідальний керівник, який докладе зусиль для порятунку мирних мешканців із зони бойових дій.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Юрія Бутусова
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