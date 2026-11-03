Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Надія Сухорукова
Надія Сухорукова

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Новини. Суспільство / Думки
Time to read2 хв
564
Блог |

Ми помилялися. Ми думали – вони люди

Ми помилялися. Ми думали – вони люди
Росія вдарила по укриттю школи у Комишувасі 2 листопада 2026 року. 29 загиблих і 48 зниклих безвісти. Ілюстративне фото до теми злочинів Росії. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Ми помилялися. Ми думали – вони люди.

Я сподівалася, що вони зрозуміють, що роблять жахливо. Я шукала у них совість та сором. В них цього не може бути. Це, як під землею шукати небо та намагатися почути спів птахів.

Я зрозуміла, що вони інші. В них відсутньо все, що має бути в людей: співчуття, совість, емпатія. Вони озвіріли і прийшли нас вбивати.

Але все одно ми дотримувались звичаїв війни. З диким звіром воювали за людськими законами.

"Ми не вони". Так колись казав хірург Вовчанської лікарні. Він оперував поранених українців, у яких шалені орки стріляли впритул.

Читайте також
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
10,7 т.
Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту
10,7 т.
Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту
Володимир В'ятровичВолодимир В'ятрович
7,0 т.
Росія поступово демонтує те, завдяки чому Україна досі тримається. Що робити?
7,0 т.
Росія поступово демонтує те, завдяки чому Україна досі тримається. Що робити?
Ігор Савчук (військовий)Ігор Савчук (військовий)
6,5 т.
Як підробна "швидка", тітушки та натовп влаштували диверсію на користь ворога
6,5 т.
Як підробна "швидка", тітушки та натовп влаштували диверсію на користь ворога

I цих, найшаленіших орків, теж оперував. Бо "ми ж цивілізований світ і дотримуємось Женевської конвенції. А вони поранені".

Але виявилося, що вони лише зовні, як люди. Насправді, вони на лікарів наставляли зброю. Приносили до операційної гранати. Боялися, що їх "заріжуть". Судили по собі.

Кiлька рокiв тому я робила сюжет про цього лікаря – хірурга та людей, які пережили російську окупацію у Вовчанську. Люди розповідали, як страшно було жити, доки не прийшли наші та не звільнили місто від російських солдатів.

І цей лікар теж чесно розповідав свою історію. І про постійний страх, і про спроби поговорити з окупантами і дізнатися: чому вони нас вбивають? І про те, як витягував із того світу поранених російських убивць.

А наприкінці сказав, що тепер, ці, врятовані їм орки, обстрілюють лікарню. Вони встигли втекти та продовжують свою найулюбленішу справу – вбивати.

Їх снаряди летять чітко в операційну, бо вони добре знають, де вона знаходиться. Це їхня "подяка" людям, які їх врятували від пекла, куда вони ще обов'язково потрапят після смерті.

А потім росіяни повністю стерли Вовчанськ з лиця землі, ніби він був намальований на ватмані простим олівцем.

Вони знищили місто вщент, до обвуглених будинків, попелястого грунту, понівечених загиблих дерев. На місці Вовчанська залишилася мертва планета.

І я не знаю, кому з людей з мого минулого сюжету вдалося вижити.

***

Цунамі на iм'я росiя йде світом і змітає все на своєму шляху, а люди все ще сидять на березі і п'ють коктейлі.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Надії Сухорукової
Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиросіяниУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!