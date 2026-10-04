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"Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців": Зеленський привітав із Днем тероборони України

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
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"Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців": Зеленський привітав із Днем тероборони України
Зеленський привітав з Днем територіальної оборони України

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День територіальної оборони України. За його словами, за час війни на базі ТрО сформувалися нові й сильні підрозділи.

Разом усі складові сил оборони захищають державу. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Подяка від президента

Зеленський висловив подяку всім, хто вступив до лав територіальної оборони та продовжує захищати Україну. Президент наголосив, що бригади територіальної оборони пройшли великий шлях, і на їх основі вже виросли нові та сильні підрозділи, які сьогодні разом із усіма силами оборони захищають нашу державу.

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"Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість багатьох українців, які тоді обрали захист нашої незалежності. Шануємо силу всіх, хто б’ється сьогодні. Маємо зробити все необхідне, щоб Україна вистояла, захистила своє і досягла необхідного миру", – йдеться у зверненні президента.

''Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців'': Зеленський привітав із Днем тероборони України

День територіальної оборони. Джерело: 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

''Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців'': Зеленський привітав із Днем тероборони України

Українські воїни ТрО. Джерело: 103-тя окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

''Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців'': Зеленський привітав із Днем тероборони України

Зеленський звернувся до Дня тероборони. Джерело: 103-тя окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

''Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість українців'': Зеленський привітав із Днем тероборони України

Українські воїни ТрО. Джерело: 103-тя окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Як повідомляв OBOZ.UA, у Силах територіальної оборони ЗСУ дев'ять офіцерів завершили збори для кандидатів на посади командирів бригад та їхніх заступників. Навчання проходило з 7 по 16 вересня та є частиною підготовки кадрового резерву.

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