"Ми не маємо права їх підвести": Порошенко привітав воїнів із Днем захисників

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, які днями і ночами виборюють свободу та незалежність нашої держави.

Відео дня

"Сьогодні під Покровом Богородиці знаходяться сотні тисяч наших воїнів. На фронті воюють піхотинці і артилеристи, танкісти й зв’язківці, РЕБівці й дронівці, ще сотні інших спеців. Від них залежить, чи вистоїть країна. Тому кожен наш день це день захисників та захисниць. За роки війни ми вже звикли до того, що майже в кожного є хтось з друзів чи близьких у формі. Ми не маємо права їх підвести", – написав Порошенко у соцмережах.

"Щотижня бачимося з військовими. Передаємо техніку та допомогу, обговорюємо ситуацію, слухаємо запити, будуємо плани. Тому точно знаю, що фронт тримається на конкретних людях, які щодня роблять свою важку роботу", – зазначає пʼятий президент.

"Покрова для українського війська це давній козацький традиційний великий день. Саме тому у 2014 році я скасував радянське 23 лютого і встановив День захисника України на Покрову. Ми повернули своє не тільки в календар, а й у розуміння того, звідки походить українське військо і чиї традиції воно продовжує", – нагадав Порошенко.

РЕКЛАМА

"Сьогодні насамперед дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую тим, хто зараз на позиціях. Їхнім рідним, які це витримують. Тим, хто забезпечує фронт в тилу. Тим, хто повернувся після поранень. І тим, кого ми вже ніколи не зможемо привітати. І наша молитва сьогодні за всіх них. Нехай Богородиця береже українське військо. З Покровою. З Днем захисників і захисниць України. З Днем українського козацтва. Слава Україні!", – пише Петро Порошенко.

Головні історії дня