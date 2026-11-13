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Ми боремося за виживання людей та всієї країни взимку, – CEO ДТЕК Тімченко

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
120
Ми боремося за виживання людей та всієї країни взимку, – CEO ДТЕК Тімченко
Понівечені уламки української електростанції досі тліють. Джерело: Matthew Goddard

Росія значно посилила атаки на українську енергетику, а постійні обстріли та повітряні тривоги суттєво ускладнюють відновлення пошкоджених електростанцій.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

В ньому зазначається, що російські війська продовжують масовані атаки на українські електростанції, завдаючи масштабних руйнувань енергетичній інфраструктурі. Журналісти BBC відвідали одну з найбільших електростанцій України, яка була практично знищена внаслідок нещодавнього удару балістичними ракетами.

"Це була дуже потужна атака. Ми ніколи раніше не переживали нічого подібного. Удари були й раніше, частина даху обвалилася, ситуація була досить важкою. Але цього разу руйнування були особливо серйозними", – розповів працівник електростанції Володимир Коваленко, який працює на підприємстві вже 25 років.

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Як зазначають журналісти BBC, з серпня Росія майже щодня атакує українські енергетичні об’єкти. При цьому постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють відновлювальні роботи. Лише за чотири години перебування журналістів на електростанції повітряну тривогу оголошували сім разів. Через загрозу нових ударів енергетики змушені зупиняти ремонти та ховатися в укриттях.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що цього року російські атаки стали значно масштабнішими та потужнішими, а наявні засоби протиповітряної оборони не можуть захистити всі об’єкти критичної інфраструктури.

"Відмінність полягає в масштабах атак і різних типах зброї, які використовуються. Атаки стали вдвічі потужнішими та масштабнішими", – зазначив Тімченко.

За його словами, через постійні обстріли та повітряні тривоги енергетики можуть повноцінно працювати над відновленням пошкодженої електростанції лише одну-дві години на добу. Відбудова об’єкта триватиме щонайменше до наступного літа.

"Ми боремося за виживання людей та всієї країни взимку", – підсумував Тімченко.

Раніше гендиректор ДТЕК Тімченко закликав європейських партнерів посилити захист української енергетики.

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