У сучасному світі музика стала доступною, як ніколи: не треба нікуди ходити і нічого шукати – просто оплачуєш підписку на музичний стримінг і маєш всі жанри і всі стилі просто у своєму смартфоні. Тоді як в СРСР захоплення музикою не тільки потребувало дуже специфічних навичок, але і було пов’язане з ризиками.

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Охочі слухати джаз, блюз і рок-н-рол в Сюзі знаходили незвичайні способи обходити цензуру. Один із них – записувати музику на старих рентгенівських знімках, які через характерні обриси кісток прозвали "музикою на ребрах" або "музикою на кістках". OBOZ.UA розповідає, як це відбувалось.

Після Другої світової війни сталінська влада заборонила вільне поширення західної музики. Вважалось, що вона погано впливає на радянську людину, псує її. Офіційно дозволені платівки мали містити твори тільки композиторів з СРСР і тільки певних жанрів, які можна описати словом "естрада". Саме тому популярні в усьому світі джаз, блюз і рок-н-рол залишалися недоступними для широкої аудиторії. Тим не менше, інтерес до них нікуди не зникав. Меломани шукали можливості дістати записи улюблених виконавців, хоча ввезення вінілових платівок було небезпечним, а матеріали для виготовлення копій – дефіцитними і дорогими.

Незвичайне рішення знайшов 19-річний звукорежисер Руслан Богословський із Ленінграда. Він сконструював пристрій, за допомогою якого міг копіювати західні музичні альбоми. Однак виникла проблема: записувати музику не було на що. Після війни вініл, з якого виготовляють платівки, та інші продукти нафтохімії були в дефіциті. Тому довелося шукати альтернативні матеріали.

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Вихід Богословський знайшов випадково. Якось він натрапив на купу викинутих рентгенівських знімків і зрозумів, що їх можна використати замість вінілу. Так з’явилися платівки, які називали "музикою на кістках", "ребрами" або просто "реберною музикою".

Для їх виготовлення використовували старі рентгенівські плівки. За тодішніми правилами, знімки належало знищувати після року зберігання, оскільки вони були легкозаймистими. Богословський шукав їх у смітниках і домовлявся з працівниками лікарень, які передавали йому непотрібні плівки.

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Цей неочевидний матеріал давав меломанам повну свободу. На "ребра" можна було записувати що завгодно – від класичних композиторів до The Beach Boys. Кожен примірник виготовляли вручну, тому він був фактично унікальним. За приблизно 20 років Богословський створив близько мільйона таких копій. Зрештою його діяльність привернула увагу влади: за поширення забороненої музики він провів п’ять років у сибірському ув’язненні.

Понад два десятиліття "музика на ребрах" залишалася одним із небагатьох способів почути західні пісні в Радянському Союзі. Такі записи слухали переважно вдома, на невеликих кухонних вечірках, які називали музично-кавовими посиденьками. Там меломани могли разом слухати заборонені композиції, намагаючись не привертати уваги КДБ.

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На рентгенівських плівках записували не лише західну музику. Наприклад, на одному зі збережених зразків є індійська пісня "Awaara" у виконанні Раджа Капура. Запис зробили приблизно 1951 року на рентгенівському знімку грудної клітки.

Так незвичайні платівки стали символом підпільного опору радянській цензурі. Навіть за умов суворих заборон люди знаходили спосіб слухати музику, яка їм подобалася, – хай навіть для цього доводилося перетворювати медичні знімки на носії звуку.

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