Можуть вдарити заморозки: синоптик дав детальний прогноз погоди на тиждень в Україні. Карта
У найближчий тиждень визначальний вплив на погоду в Україні чинитиме симбіоз аномально теплої повітряної маси та підвищеного атмосферного тиску. Ймовірні температурні контрасти: найтепліше буде на півдні та сході, а на заході країни можливі навіть заморозки.
У другій половині тижня в Україні дощитиме. Своїм прогнозом на наступні сім днів поділився синоптик Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня
У понеділок, 12 жовтня, під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Уночі вони вірогідні у західних областях, а вдень місцями – у північних регіонах країни.
У другій половині дня можливий дощ також на заході Черкаської області.
На решті території без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с.
Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 °С, вдень у північних та західних регіонах +12…+17 °С, на решті території +20…+26 °С.
Прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня
У вівторок, 13 жовтня, вночі невеликі дощі пройдуть місцями у північних та центральних областях, вдень у Вінницькій та Київській областях.
На решті території країни без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер переважно північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря в нічний час очікується близько +8 ... +13 °С, на крайньому заході +2 ... +7 °С; вдень повітря прогріється до +11…+16 °С у північних та західних областях. У центральних, південних та східних регіонах +20…+26 °С.
Прогноз погоди на середу, 14 жовтня
У середу, 14 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі.
У решті регіонів без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер північний, 5 – 10 м/с, на Одещині вдень місцями посилюватиметься до 15 – 20 м/с.
Температура повітря в нічний час становитиме в західних областях +1…+7 °С, на решті території +8…+14 °С. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, у південно-східній частині та Криму +20...+25 °С.
Прогноз погоди на четвер, 15 жовтня
У четвер, 15 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. Вдень опади також поширяться і на південні області.
У решті регіонів без істотних опадів.
У західній частині подекуди можливий туман.
Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря на Правобережжі України вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +10…+15 °С. На Лівобережжі вночі +8…+14 °С, вдень +16…+21 °С.
Прогноз погоди на п'ятницю, 16 жовтня
У п'ятницю, 16 жовтня, у південних та південно-західних областях під впливом чорноморського циклону очікуються дощі, у Криму з грозою.
В решті регіонів України без істотних опадів.
Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря в західних областях вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +9…+14 °С. В інших регіонах вночі очікується +7...+14 °С, вдень +16...+21 °С.
Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня
У суботу, 17 жовтня, на більшій частині території України пройдуть дощі, на півдні з грозою.
Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря в західних областях вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +9…+16 °С. В інших регіонах вночі очікується +8...+14 °С, вдень +14...+19 °С.
Прогноз погоди на неділю, 18 жовтня
У неділю, 18 жовтня, на більшій частині території країни передбачається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ.
Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, в денні години коливатиметься близько +10…+15 °С.
Раніше OBOZ.UA розповідав, : чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолодання.
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