В Україні найближчими днями очікується посилення морозів через наближення антициклону Manuel зі Скандинавії. Похолодання триватиме й у першій половині наступного тижня, однак у другій половині морози почнуть слабшати.

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Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, під впливом антициклону в Україні поступово зменшуватиметься кількість опадів та хмарність, а атмосферний тиск зростатиме.

Якою буде погода в Україні на вихідних

У суботу, 28 листопада, опади прогнозують лише на південному заході та крайньому півдні країни. На решті території України завдяки впливу антициклону переважатиме суха погода, місцями із сонячними проясненнями.

Водночас через протистояння антициклону та циклонічної активності на півдні у західних та південних областях посилиться східний вітер.

У ніч на суботу температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів морозу, вдень – від 1 до 5 градусів морозу. Дещо тепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті.

У неділю, 29 листопада, антициклон наблизиться ще більше, завдяки чому на всій території України прогнозують погоду без опадів із невеликими та помірними морозами.

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У Києві протягом вихідних переважатиме суха погода, місцями із сонячними проясненнями. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від -5 до -3 градусів, удень – від -3 до -1 градуса. Також синоптикиня попередила про слизькі дороги.

Коли в Україні послабшають морози

За прогнозом Діденко, у першій половині наступного тижня похолодання в Україні посилиться. Однак уже в другій половині тижня очікується послаблення морозів.

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Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура повітря взимку 2026–2027 років в Україні перевищуватиме кліматичну норму на 1,5–2 градуси. Однак періоди сильних морозів також не виключені.

Як писав OBOZ.UA, 23 листопада Карпати охопила зимова негода. На вершині гори Піп Іван зафіксували 11 градусів морозу та снігопад, а швидкість вітру північно-східного напрямку досягала 5 м/с.