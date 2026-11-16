"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік

Кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке формується у Тихому океані, може спричинити масштабні погодні аномалії взимку 2026-2027 років. Науковці попереджають про ризик сильних опадів, повеней, посух та інших екстремальних погодних явищ у різних частинах світу. Водночас точні регіони, які відчують найбільший вплив, поки що визначити складно.

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Про це йдеться в матеріалі ScienceDaily, підготовленому на основі даних NASA Earth Observatory. Дослідники порівняли супутникові спостереження за розвитком нинішнього Ель-Ніньйо з показниками найпотужніших кліматичних явищ попередніх десятиліть, зокрема 1997-1998 років.

Що відомо про новий Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це природне кліматичне явище, яке зазвичай виникає кожні два-сім років. Воно характеризується підвищенням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану. Такі зміни впливають на циркуляцію атмосфери, через що погодні умови можуть змінюватися навіть у регіонах, віддалених від океану.

За нормальних умов пасати переміщують теплі поверхневі води до західної частини Тихого океану. Однак коли ці вітри слабшають, тепла вода починає рухатися на схід. Це призводить до подальшого підвищення температури океану та зміни рівня його поверхні.

За даними NASA, нинішнє явище розвивається особливо стрімко. Супутникові вимірювання за жовтень 2026 року демонструють помітну схожість із ситуацією, яка спостерігалася під час одного з найпотужніших Ель-Ніньйо в історії – у 1997-1998 роках.

Чому науковці порівнюють явище з 1997 роком

Для оцінювання масштабів нинішнього Ель-Ніньйо дослідники використали дані супутникової альтиметрії – технології, яка вимірює висоту поверхні океану. Оскільки тепла вода розширюється, підвищення рівня моря може свідчити про накопичення тепла в певних ділянках Тихого океану.

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Науковці порівняли показники за 13 жовтня 1997 року та 12 жовтня 2026-го. На обох картах помітна подібна картина: рівень води нижчий за звичайний на заході океану та вищий на сході. Крім того, аномально тепла вода поширюється вздовж екватора в напрямку узбережжя Південної Америки.

Дослідники мають близько 35 років супутникових спостережень, що дає змогу зіставляти розвиток кліматичних явищ у різні періоди. За словами керівника наукових досліджень місій із вимірювання рівня моря в Лабораторії реактивного руху NASA Джоша Вілліса, нинішнє Ель-Ніньйо може виявитися навіть потужнішим за подію 1997 року.

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Водночас учений наголошує, що однакової моделі розвитку цього явища не існує: кожен епізод має власні особливості, а його наслідки залежать від розташування найтепліших вод і реакції атмосфери.

Які наслідки Ель-Ніньйо може мати для світу

Попередні потужні епізоди цього явища супроводжувалися значними погодними аномаліями. Зокрема, під час Ель-Ніньйо 1997-1998 та 2015-2016 років в окремих регіонах світу спостерігалися руйнівні пожежі, посухи, неврожаї, сильні опади та прибережні повені.

У 1997-1998 роках значні дощі накрили Каліфорнію та інші райони півдня США. Натомість під час явища 2015-2016 років основна частина пов'язаних із ним опадів припала на Центральну Америку та південний схід Сполучених Штатів. У Мексиці тоді також зафіксували значні повені.

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Це свідчить, що навіть Ель-Ніньйо подібної інтенсивності не обов'язково матиме однакові наслідки. На розподіл опадів та інших погодних явищ впливають додаткові атмосферні процеси, тому прогнози для конкретних територій залишаються невизначеними.

Згідно з прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) від 8 жовтня 2026 року, ймовірність сильного або дуже сильного Ель-Ніньйо протягом перших трьох місяців 2027 року становить 83%.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що потужне погоде явище Ель-Ніньйо може спричинити сотні тисяч смертей у світі протягом 2026-2027 років. Науковці попереджають, що його наслідки можуть стати надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я через екстремальну спеку та поширення інфекційних захворювань.