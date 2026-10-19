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Мобілізовані чи контрактники: хто звільниться першим у разі демобілізації в Україні

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 369
Демобілізація
Ілюстративне фото

Питання майбутньої демобілізації хвилює багатьох українських військових, зокрема тих, хто служить за мобілізацією або уклав новий контракт. Право на звільнення залежатиме від законодавства та умов, визначених рішенням про демобілізацію.

Разом з тим сам факт оголошення демобілізації не означає автоматичного звільнення всіх військових одночасно. Детальніше про це розповідає OBOZ.UA.

Умови звільнення для мобілізованих і контрактників

Для мобілізованих військових заздалегідь визначеного терміну служби немає. Вони залишаються у війську до оголошення демобілізації або появи іншої законної підстави для звільнення. Якщо президент ухвалить рішення про демобілізацію, звільнення відбуватиметься за встановленими в ньому правилами та строками.

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Військові, які підписали нові мотиваційні контракти, також зможуть звільнитися після оголошення демобілізації, якщо не захочуть продовжувати службу.

Таке право передбачає постанова Кабінету Міністрів №768. Отже, їм не обов’язково чекати завершення терміну контракту, щоб скористатися можливістю звільнення у зв’язку з демобілізацією.

Єдиного строку служби для всіх немає

Водночас визначити, хто залишить службу раніше можна буде лише після ухвалення конкретного рішення про демобілізацію, у якому мають бути прописані строки та категорії військовослужбовців.

Наразі немає єдиного терміну служби, після якого військовий автоматично отримує право на звільнення. Для мобілізованих це залежить насамперед від рішення про демобілізацію, тоді як для контрактників – від умов укладеної угоди та законодавчо визначених підстав для завершення служби.

Нагадаємо, раніше командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", майор Юрій Федоренко з позивним "Ахіллес" сказав, що доки Сили оборони не укомплектовані, демобілізацію провести неможливо. Чітких термінів служби за нинішніх умов встановити не можна.

Як писав OBOZ.UA, в застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Послуга знову стала доступною після завершення технічних робіт у системах Міністерства соціальної політики.

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