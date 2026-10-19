Мобілізовані чи контрактники: хто звільниться першим у разі демобілізації в Україні

Питання майбутньої демобілізації хвилює багатьох українських військових, зокрема тих, хто служить за мобілізацією або уклав новий контракт. Право на звільнення залежатиме від законодавства та умов, визначених рішенням про демобілізацію.

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Разом з тим сам факт оголошення демобілізації не означає автоматичного звільнення всіх військових одночасно. Детальніше про це розповідає OBOZ.UA.

Умови звільнення для мобілізованих і контрактників

Для мобілізованих військових заздалегідь визначеного терміну служби немає. Вони залишаються у війську до оголошення демобілізації або появи іншої законної підстави для звільнення. Якщо президент ухвалить рішення про демобілізацію, звільнення відбуватиметься за встановленими в ньому правилами та строками.

Військові, які підписали нові мотиваційні контракти, також зможуть звільнитися після оголошення демобілізації, якщо не захочуть продовжувати службу.

Таке право передбачає постанова Кабінету Міністрів №768. Отже, їм не обов’язково чекати завершення терміну контракту, щоб скористатися можливістю звільнення у зв’язку з демобілізацією.

Єдиного строку служби для всіх немає

Водночас визначити, хто залишить службу раніше можна буде лише після ухвалення конкретного рішення про демобілізацію, у якому мають бути прописані строки та категорії військовослужбовців.

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Наразі немає єдиного терміну служби, після якого військовий автоматично отримує право на звільнення. Для мобілізованих це залежить насамперед від рішення про демобілізацію, тоді як для контрактників – від умов укладеної угоди та законодавчо визначених підстав для завершення служби.

Нагадаємо, раніше командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", майор Юрій Федоренко з позивним "Ахіллес" сказав, що доки Сили оборони не укомплектовані, демобілізацію провести неможливо. Чітких термінів служби за нинішніх умов встановити не можна.

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