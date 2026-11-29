З настанням грудня 2026 року порядок призову громадян з інвалідністю в Україні залишиться незмінним. Люди з I, II і III групами, як і раніше, захищені законом від примусової мобілізації.

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Однак у низці конкретних випадків вони усе ж можуть опинитися на військовій службі. Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи буде примусовий призов з 1 грудня

Законодавча база, що регулює питання відстрочки, з 1 грудня не змінюється. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни з інвалідністю будь-якої з трьох груп зберігають гарантоване право не бути призваними за мобілізацією.

Відправляти таких громадян до армії проти їхньої волі прямо заборонено законом. Попри дію захисних норм, закон допускає кілька ситуацій, за яких військовозобов’язаний із медичним діагнозом може потрапити до лав ЗСУ.

Коли людину з інвалідністю можуть мобілізувати

Громадяни з інвалідністю, зокрема III групи, можуть долучитися до армії виключно добровільно, уклавши відповідний контракт після проходження медкомісії.

Якщо групу інвалідності не підтверджено за встановленою процедурою, її знято після повторного медогляду або дані про відстрочку вчасно не внесено до військово-облікових документів, на громадянина починають поширюватися стандартні правила мобілізації.

Також варто врахувати, що право на відстрочку не спрацьовує автоматично. Щоб захист від мобілізаційних розпоряджень діяв на практиці, статус необхідно офіційно підтвердити та зафіксувати, звернувшись до ТЦК.

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Загалом жодних додаткових санкцій щодо військовозобов’язаних із 1 грудня також не запроваджують. Влада не планує ні автоматичного нарахування штрафів через електронні реєстри, ні перегляду встановлених вікових меж для мобілізації. Усі процедури й надалі проводять суворо в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, повістку військовозобов’язаному в Україні можуть вручити в будь-який час доби, зокрема пізно ввечері або посеред ночі. Законодавство не обмежує оповіщення лише денними годинами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, до якого віку чоловіки можуть вільно виїжджати з України і які документи потрібні на кордоні.

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