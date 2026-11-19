Експерти моніторингової місії IAC ISHR кажуть, що у кримінальному провадженні "Роттердам+" зберігається негативна тенденція, яку вони умовно називають "сумнівні докази". На їхню думку, це в перспективі може призвести до порушення гарантій статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

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"Експерти моніторингової місії IAC ISHR фіксують обставини, які в сукупності та з урахуванням подальшого перебігу судового розгляду можуть призвести до порушення гарантій статті 6 ЄКПЛ у частині забезпечення принципу рівності сторін та належної перевірки доказів, щодо яких існують обґрунтовані сумніви", – йдеться в черговому моніторинговому звіті місії.

У звіті зазначається, що на останньому засіданні суд продовжив досліджувати письмові докази сторони обвинувачення. Прокурор додатково оголосив прогнозні показники балансу електроенергії, запропоновані рівні оптової ринкової ціни, обсяги видобутку, імпорту та споживання вугілля, витрати на його перевезення залізницею, а також розрахункову рентабельність підприємств групи ДТЕК.

За даними спостерігачів, суд неодноразово просив прокурора пояснити не лише цифри, а й їхнє доказове значення та зв’язок із пред’явленим обвинуваченням. Уточнити зміст окремих матеріалів намагалася також сторона захисту.

"Під час цього судового засідання спостерігачами моніторингової місії не було зафіксовано надання стороною обвинувачення вичерпних пояснень щодо всіх порушених судом і захистом питань", – наголошують в IAC ISHR.

За даними місії, прокурор у низці випадків посилався на те, що взаємозв’язки між матеріалами стануть зрозумілими під час подальшого дослідження.Водночас експерти уточнюють, що ці обставини не дають підстав автоматично ставити під сумнів належність чи достовірність доказів.

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Проте, за їхніми словами, питання щодо змісту й доказового значення частини матеріалів залишаються відкритими, а захист досі не мав повноцінної можливості системно викласти свої заперечення.

У місії послалися на практику Європейського суду з прав людини: гарантовані Конвенцією права мають бути "практичними та ефективними, а не теоретичними чи ілюзорними" (справа Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye). Експерти визнають, що відкладення заперечень захисту саме собою не порушує Конвенцію. Однак, на їхню думку, тривала невизначеність щодо того, коли і як ці заперечення розглянуть, потребує оцінки з погляду рівності процесуальних можливостей сторін.

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