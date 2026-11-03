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"Міцна оборона неможлива без фортифікацій": Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
651
"Міцна оборона неможлива без фортифікацій": Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ
Міцна оборона неможлива без роботи наших військових інженерів. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав інженерні війська Збройних Сил України із професійним днем. Політик системно постачає військовим будівельникам екскаватори, мобільні пилорами, засоби РЕБ та інше обладнання. Зокрема, підрозділи від початку повномасштабного вторгнення отримали 140 екскаваторів і майже вісім десятків пилорам.

Привітання він опублікував у Facebook.

''Міцна оборона неможлива без фортифікацій'': Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ

Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

"Міцна оборона неможлива без роботи наших військових інженерів – зведення захисних споруд, фортифікацій, бліндажів для людей та капонірів для техніки. А успішний наступ – без розмінування ними територій, прокладання маршрутів під ворожим вогнем та наведення переправ", – написав Порошенко.

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Політик зазначив, що йдеться про "величезний обсяг щоденної роботи, від якої залежать життя наших воїнів, стійкість оборони та успіх бойових операцій".

''Міцна оборона неможлива без фортифікацій'': Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ

Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

"Інженерні підрозділи постійно копають, будують, укріплюють позиції. Часто під обстрілами, а подекуди досі з лопатами замість техніки та без належного захисту РЕБ. Саме тому наша команда вже багато років допомагає військовим інженерам. Ми переконані, що важку фізичну роботу має виконувати техніка. Копати треба екскаваторами, розпилювати деревину промисловими пилорамами, обігрівати бліндажі сучасними пічками. І все це під захистом РЕБ, щоб убезпечити людей, які виконують цю роботу", – зазначив Порошенко.

''Міцна оборона неможлива без фортифікацій'': Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ

Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

''Міцна оборона неможлива без фортифікацій'': Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ

Порошенко привітав інженерні війська ЗСУ. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Він розповів, що "за останні роки ми передали на фронт величезну кількість екскаваторів та пилорам", але черга на цю техніку досі величезна.

"Це лише підтверджує, наскільки масштабна робота наших військових інженерів і як багато ще потрібно зробити для їх забезпечення", – написав лідер "ЄС".

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