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"Місцями давніх битв": в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону "Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
21
"Місцями давніх битв": в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону "Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора"
Фільм "Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора". Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

Масштабний історико-просвітницький проєкт "Місцями давніх битв" Центру охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обласної ради, підтриманий Українським культурним фондом, презентував прем’єру першого анімаційного фільму, який вже доступний для безкоштовного перегляду за посиланням.

Перший фільм, із циклу 5 унікальних анімаційних фільмів, присвячений козацькому повстанню під проводом Якова Острянина, яке спалахнуло навесні 1638 року на українських землях та стало прологом до Української національної революції під проводом Богдана Хмельницького.

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

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Позаду – роки протистояння з владою Речі Посполитої, виступи та мирні угоди, які лише відкладали наступний конфлікт. Лівобережжя стрімко заселяється, зростають вимоги щодо землі, козацьких прав і розширення реєстру, а люди, які воювали за короля, знову беруться до зброї, щоб відстояти власну свободу.

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

Містечко Говтва на території сучасної Полтавщини стає одним з осередків цієї боротьби. Тут військо Острянина облаштовує оборону, поєднуючи природний захист річок і височин зі зведеними укріпленнями. До козацького табору наближається коронне військо, командуванню якого доведеться шукати спосіб здолати цю природну фортецю.

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

У центрі подій – козацький гетьман Яків Острянин і командувач коронного війська Станіслав Потоцький, чиї задуми та рішення визначають перебіг битви. Поруч із Потоцьким – домініканський монах Шимон Окольський, який супроводжує військо й занотовує перебіг кампанії. Фільм показує протистояння з обох боків: як козаки готують оборону та як їхні противники шукають у ній слабкі місця. Записи Окольського, поруч із дослідженнями археологів, стали джерелами реконструкції, а сам він постає у фільмі безпосереднім свідком подій.

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

Широка передісторія повстання переходить у напружене відтворення бою, де рельєф, укріплення, розвідка та небезпечні маневри визначають долю війська. Перемога під Говтвою дає козакам надію на успіх, проте попереду – драматичне продовження кампанії. Її завершення принесе десятиліття так званого "золотого спокою", за яким визріє нове і найбільше повстання.

''Місцями давніх битв'': в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону ''Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора''

Кадри з фільму «Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

В основі фільму – робота з історичними джерелами, дослідження місцевості та наукова реконструкція подій. Завдяки анімації можна побачити простір давньої битви, простежити рух військ і зануритися в атмосферу українських земель першої половини XVII століття.

Окрему атмосферу епохи XVII століття створюють саундтреки, до якого увійшли твори у виконанні провідних українських фольк-музикантів та колективів: Тараса Компаніченка, Сергія Охрімчука, Юрія Фединського, а також гуртів "Хорея Козацька", "Яри" та "Kings and Beggars".

Про проєкт:

Проєкт "Місцями давніх битв: анімовані реконструкції подій, що змінили хід історії" підготовлено "Центром охорони та досліджень пам'яток археології" Полтавської обласної ради за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Мистецтво в кадрі". Анімацію створено спільно з 7030.studio. Співфінансування проєкту – Департамент культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації. Загалом до циклу увійде 5 анімаційних фільмів про маловідомі, але доленосні битви XIV–XVII століть (реконструкції Битви на Ворсклі (1399), Солоницької битви (1596), Куруківської битви (1625), Говтвянської битви (1638), а також на Сербиному полі 1658/1668 та під Полтавою (1658), які супроводжуватимуться серією тематичних подкастів.

Концепція:

Науковий напрям: В’ячеслав Шерстюк, Світлана Долинська, Віталій Сальніков

Сценарій і режисура: В’ячеслав Шерстюк, Оксана Шерстюк

Художнє оформлення: Дмитро "Аху" Рябуха

Музика: Сергій Охрімчук, Тарас Компаніченко, Юрій Фединський, "Хорея Козацька", "Яри", "Kings and Beggars"

Музичне оформлення і продюсування: Оксана Шерстюк

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