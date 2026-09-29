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"Місце великого болю і нашої пам'яті": Зеленський вшанував жертв Бабиного Яру. Фото і відео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
icon 4,5 т.
"Місце великого болю і нашої пам'яті": Зеленський вшанував жертв Бабиного Яру. Фото і відео
Президент України.
Джерело: president.gov.ua

У вівторок, 29 вересня 2026 року виповнюється 85 років від початку масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру в Києві. У роковини трагедії президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих. Очільник держави наголосив на важливості збереження історичної пам’яті, щоб подібні злочини не повторювалися.

 

Про це повідомили на офіційному сайті президента України. Генеральний штаб ЗСУ також нагадав про обставини трагедії та її жертв.

 

У 85-ті роковини трагедії президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" у Києві. Глава держави встановив лампадку до меморіального знака "Менора" присвяченого пам’яті розстріляних євреїв.

 

У церемонії також узяли участь віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури Тетяна Бережна, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, рабини, іноземні дипломати та представники місій міжнародних організацій. Представники юдейських організацій прочитали поминальну молитву.

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''Місце великого болю і нашої пам'яті'': Зеленський вшанував жертв Бабиного Яру. Фото і відео

Вшанування памʼяті загиблих.

Джерело: president.gov.ua

 

Зеленський подякував присутнім за те, що вони долучилися до вшанування пам’яті загиблих. Він зазначив, що трагедія Бабиного Яру нагадує про цінність людського життя та наслідки злочинів, скоєних проти мирного населення.

 

"Трагедія Бабиного Яру – це абсолютно трагічний, кривавий приклад. Ця трагедія нагадує нам, як боляче втрачати рідних, близьких і в цілому як можна знівелювати цінність людського життя", – сказав президент.

''Місце великого болю і нашої пам'яті'': Зеленський вшанував жертв Бабиного Яру. Фото і відео

Володимир Зеленський.

Джерело: president.gov.ua

 

Він також провів паралель із повномасштабною війною Росії проти України, наголосивши на важливості захисту людей і недопущення безкарності за злочини.

 

Масові розстріли в Бабиному Яру розпочалися після окупації Києва нацистськими військами у вересні 1941 року. Наймасштабніші вбивства відбулися 29-30 вересня, коли нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв.

 

За час окупації міста в 1941-1943 роках у Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей. Серед жертв були євреї, роми, українські націоналісти, учасники підпілля, військовополонені, в’язні Сирецького концтабору та пацієнти психіатричної лікарні.

 

Людей гнали до місця страти шляхом, який згодом отримав назву "Дорога смерті". Більшість загиблих у Бабиному Яру так і не вдалося ідентифікувати.

 

Розстріли здійснювали підрозділи нацистських окупаційних сил. Зокрема, за вбивства євреїв наприкінці вересня – на початку жовтня 1941 року відповідала зондеркоманда 4а під командуванням Пауля Блобеля.

 

 

Масові вбивства в Бабиному Яру стали одним із найвідоміших символів Голокосту від куль – систематичного знищення людей шляхом розстрілів. Трагедія засвідчила масштаби нацистської політики винищення єврейського населення та інших груп, які переслідували окупанти.

 

Меморіальний знак "Менора" відкрили 29 вересня 1991 року, до 50-х роковин масових розстрілів. Він став першим пам’ятником, установленим у незалежній Україні на вшанування жертв Бабиного Яру.

 

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили на важливості збереження пам’яті про злочини нацизму та протидії пропаганді ненависті й насильства. Там також звернули увагу на те, що Росія продовжує війну проти України, внаслідок якої гинуть мирні жителі та військові.

 

Вшанування жертв Бабиного Яру щороку нагадує про необхідність пам’ятати злочини минулого, зберігати імена загиблих і не допускати повторення трагедій, спричинених національною та расовою нетерпимістю.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Києві презентують роман Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр" про події 29 вересня 1941, два роки нацистської окупації Києва і про те, як памʼять про злочини у Бабиному Яру спочатку намагалися стерти самі виконавці, а потім радянська влада.

 

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