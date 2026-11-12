Місце для відновлення: захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав власну квартиру завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Відео дня

60-річний Євген – родом із Полтавщини. З початком повномасштабного вторгнення майор у відставці без вагань став на захист Батьківщини та приєднався до сил територіальної оборони Маріуполя. У квітні 2022 року під час виконання бойового завдання військовий потрапив під артилерійський обстріл і зазнав важкого поранення – перелому кісток правої стопи. Після надання першої допомоги його направили до шпиталю на комбінаті "Азовсталь".

У травні за наказом командування Євген разом із побратимами вийшов у полон, де провів довгі 3 роки. За цей час він пройшов крізь жорстокі фізичні та моральні знущання. Внаслідок тортур захисник зазнав уражень хребта та головного мозку. Це спричинило порушення роботи вестибулярного апарату – Євген періодично втрачав свідомість і рівновагу.

Тепер Євген житиме у власній затишній оселі, облаштованій усім необхідним для комфорту та відновлення.

"Як земляк земляку, Рінату Леонідовичу велика подяка за те, що він робить для всіх нас, захисників Донеччини. Щиро дякую", – говорить захисник.

РЕКЛАМА

Повернення воїна з неволі стало довгоочікуваною подією для всієї його родини, яка ні на мить не втрачала надії та вірила в нього.

"У 23-му році, у травні, мені передали через Червоний Хрест лист. Маленький шматочок паперу, на якому два рядки: "Привіт, дорога. У мене все добре. Скоро буду". І потім через п’ять місяців ще один подібний лист. Я навіть не знала, де він знаходиться", – говорить Галина Жильченко, дружина захисника.

Сертифікат та ключі від нової квартири Євгену та його дружині вручила генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова. Вона подякувала захиснику за його мужність та участь у порятунку оборонців Маріуполя.

Головні історії дня

"Ми давно знайомі з цією родиною. Вони є активними учасниками спільноти "Серця Азовсталі". Спільнота "Серця" його чекала, ще коли він був в полоні", – зазначила Ксенія Сухова.

Голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко підкреслила, що з кожним захисником, який повернувся з російського полону, працюють комплексно та залучають до низки програм, враховуючи потреби кожного героя.

РЕКЛАМА

"Ми для наших героїв разом із "Серцем Азовсталі" формуємо ось цей маршрут повернення контролю над власним життям. Кожна розмова – про поступовий шлях до повернення, про розуміння викликів та маршрутів, які потрібно пройти стосовно фізичного здоров’я, юридичних питань, навчання, працевлаштування – з усіх питань, які є в наших героїв. І це дуже надихає", – говорить Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.