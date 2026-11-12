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Місце для відновлення: захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
294
Місце для відновлення: захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова
Програма «Вдома» передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Джерело: «Серце Азовсталі».

Захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав власну квартиру завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

60-річний Євген – родом із Полтавщини. З початком повномасштабного вторгнення майор у відставці без вагань став на захист Батьківщини та приєднався до сил територіальної оборони Маріуполя. У квітні 2022 року під час виконання бойового завдання військовий потрапив під артилерійський обстріл і зазнав важкого поранення – перелому кісток правої стопи. Після надання першої допомоги його направили до шпиталю на комбінаті "Азовсталь".

Місце для відновлення: захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова. Джерело: «Серце Азовсталі».

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У травні за наказом командування Євген разом із побратимами вийшов у полон, де провів довгі 3 роки. За цей час він пройшов крізь жорстокі фізичні та моральні знущання. Внаслідок тортур захисник зазнав уражень хребта та головного мозку. Це спричинило порушення роботи вестибулярного апарату – Євген періодично втрачав свідомість і рівновагу.

Тепер Євген житиме у власній затишній оселі, облаштованій усім необхідним для комфорту та відновлення.

"Як земляк земляку, Рінату Леонідовичу велика подяка за те, що він робить для всіх нас, захисників Донеччини. Щиро дякую", – говорить захисник.

Повернення воїна з неволі стало довгоочікуваною подією для всієї його родини, яка ні на мить не втрачала надії та вірила в нього.

"У 23-му році, у травні, мені передали через Червоний Хрест лист. Маленький шматочок паперу, на якому два рядки: "Привіт, дорога. У мене все добре. Скоро буду". І потім через п’ять місяців ще один подібний лист. Я навіть не знала, де він знаходиться", – говорить Галина Жильченко, дружина захисника.

Сертифікат та ключі від нової квартири Євгену та його дружині вручила генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова. Вона подякувала захиснику за його мужність та участь у порятунку оборонців Маріуполя.

"Ми давно знайомі з цією родиною. Вони є активними учасниками спільноти "Серця Азовсталі". Спільнота "Серця" його чекала, ще коли він був в полоні", – зазначила Ксенія Сухова.

Голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко підкреслила, що з кожним захисником, який повернувся з російського полону, працюють комплексно та залучають до низки програм, враховуючи потреби кожного героя.

Місце для відновлення: захисник Маріуполя Євген Жильченко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова. Джерело: «Серце Азовсталі».

"Ми для наших героїв разом із "Серцем Азовсталі" формуємо ось цей маршрут повернення контролю над власним життям. Кожна розмова – про поступовий шлях до повернення, про розуміння викликів та маршрутів, які потрібно пройти стосовно фізичного здоров’я, юридичних питань, навчання, працевлаштування – з усіх питань, які є в наших героїв. І це дуже надихає", – говорить Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.

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