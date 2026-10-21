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"Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах": Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read3 хв
2,0 т.
"Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах": Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото
Дмитро Лубінець готує акти реагування. Джерело: Дмитро Лубінець﻿/колаж OBOZ.UA

У Білгород-Дністровському районному ТЦК та СП на Одещині мобілізованих тримають у нелюдських умовах: люди перебувають у підвальних приміщеннях на бетонній підлозі, сплять на старих ліжках без матраців, а на дверях приміщень встановлені металеві ґрати. Під час моніторингового візиту представники омбудсмана також виявили жахливий санітарний стан, алкоголь на території ТЦК та інші порушення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, виявлені порушення потребують ретельної перевірки, а за результатами моніторингового візиту він готує акти реагування для перевірки дій відповідальних посадовців.

Мобілізованих утримують у підвалах

За словами Лубінця, люди, які ще недавно жили звичайним цивільним життям, після початку процедур мобілізації опинилися в жахливих умовах.

"Люди, які стають на захист України, заслуговують на повагу, адекватні умови перебування та нормальне харчування. Це не привілеї, а базовий обов’язок держави. Але те, що побачили мої представники під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині, не вкладається в голові", – обурився омбудсман.

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Мобілізованих утримують у підвальних приміщеннях з бетонною підлогою, вони сплять на старих ліжках, причому на частині з них немає матраців. Замість нормальної постільної білизни використовують старі простирадла.

''Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах'': Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото

Мобілізованих утримують у підвальних приміщеннях з бетонною підлогою, вони сплять на старих ліжках. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

Представники омбудсмена також звернули увагу на вентиляційні конструкції. Отвори у стінах біля них, за словами Лубінця, заткнуті звичайними подушками.

"А про санітарний стан туалетів годі й казати – він, м’яко кажучи, теж незадовільний", – зазначив Лубінець.

''Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах'': Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото

Отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті подушками. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

''Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах'': Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото

Санітарний стан туалетів. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

На дверях приміщень встановлені металеві ґрати

Найбільше занепокоєння у Лубінця викликали металеві ґрати на дверях приміщень, де перебувають мобілізовані.

Омбудсмен наголосив, що йдеться про обмеження свободи людей. Він вважає, що на це не можна заплющувати очі, тому ситуація потребує окремої перевірки.

"Найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу, чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі – побачене потребує ретельної перевірки", – наголосив Лубінець.

У казармах охорони ситуація не набагато краща

За результатами моніторингу, проблеми виявили не лише у приміщеннях для мобілізованих.

У казармах роти охорони, за словами омбудсмена, тіснява в кімнатах. Там встановлені двоярусні ліжка, а замість тумбочок використовують картонні коробки.

На території ТЦК та СП представники також виявили алкоголь у пластикових місткостях.

Каски та бронежилети зберігають у відкритому гаражі

Окремо Лубінець звернув увагу на умови зберігання військового спорядження.

Каски та бронежилети, які мають захищати життя військовослужбовців,  лежать у відкритому гаражі без дверей – серед старих меблів та іншого непотребу.

Омбудсмен наголосив, що йдеться про спорядження, від якого безпосередньо залежить безпека людей.

''Металеві ґрати на дверях й життя у підвалах'': Лубінець розповів про порушення в ТЦК на Одещині. Фото

Каски та бронежилети зберігають у відкритому гаражі. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

Лубінець готує акти реагування

За результатами моніторингового візиту Дмитро Лубінець заявив про підготовку актів реагування, які мають сприяти усуненню виявлених порушень та перевірці дій відповідальних посадовців.

"Мені дуже неприємно, що я маю пояснювати елементарні речі дорослим людям, але мобілізовані – це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення", – підкреслив омбудсман.

Лубінець також закликав до системних змін у підходах до проведення мобілізації.

Він очікує від Головнокомандувача ЗСУ реальних рішень, які змінять ситуацію на практиці, а не залишатимуться лише на папері.

Як повідомляв OBOZ.UA, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК. В Україні найбільше звернень щодо порушень під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. 

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