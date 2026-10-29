Мер Конотопа Семеніхін викликав поліцію через коментар місцевої жительки під його дописом: що відомо про ситуацію в місті. Фото і відео

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін викликав поліцію і склав заяву на місцеву жительку за її коментар під дописом мера у соцмережах. За словами містянки, вона у своєму коментарі написала, що якщо міський голова наважиться вийти до людей, вони "порвуть його, як собака грєлку". І саме після цього допису нібито мер і поскаржився правоохоронцям.

Відео дня

Жінка також показала відео, як правоохоронці знайомлять її з заявою міського голови. Ситуація викликала у містян жваве обговорення – мешканці Конотопу скаржаться, що Семеніхін нібито неадекватно реагує на конструктивну критику.

Сам Семеніхін у цей час звернувся до містян із доповіддю, що відбувається в місті – і почав доповідь саме зі скарги на людей, що його критикують.

"У нас там буде позов проти одного такого активіста, який ходить по ефірах, розповідає, що все тут в Конотопі погано, нічого не працює… Ще мене дуже "посміхнула" (в лапках) одна дама, житло якої постраждало на превеликий жаль – мовляв так і так, влада нам не хоче відновлювати дах. Вибачте мене – є "є-Відновлення", а в самого міста не вистачить коштів, щоб відновити всі квартири… А ця дама, Марина її звати, вона взагалі зараз живе в Німеччині", – поскаржився сам Семеніхін.

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У чому проблема

Частина конотопців вимагає усунути мера Артема Семеніхіна з посади та запровадити в місті військову адміністрацію. Ці мешканці звинувачують мера в провалі підготовки до зими та війни. Це відбувається на тлі наслідків російського удару по місту.

Нагадаємо, що в Конотоп "прилетіло" ще 24 жовтня. З того часу місто вже п’яту добу залишається без світла, через що у Конотопі також проблеми з транспортом і водою. Генераторів для критичної інфраструктури бракує, а частина "Пунктів незламності" зачинена.

Головні історії дня

Критики Семеніхіна стверджують, що мер "ігнорує всі звернення" містян, і поки "люди їздять в сусідні міста заряджати гаджети та павербанки", міський голова нібито "виступає на ТБ, де жартувє і запевняє, що в місті все гаразд".

Вочевидь, йдеться про запис великого інтерв’ю з міським головою.

Втручання Києва

На пʼяту добу відсутності світла в Конотопі прем’єр Сергій Корецький офіційно повідомив, що поговорив із мером та доручив Міненерго й Укренерго "терміново розібратися в ситуації", та пообіцяв, що уряд "вже сьогодні забезпечить" Конотоп необхідним запасом дизелю.

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Станом на 28 жовтня місто, попри обіцянку прем’єра, залишається без електрики. Лікарня працює на генераторах, воду подають по графіках з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00. Електротранспорт не ходить. Після ударів більша частина Конотопа залишилася і без газу, але до ранку 27 жовтня Сумська філія "Газмережі" повідомила, що його розподіл повністю відновлено.

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Так чи так, та своє звернення до містян Семеніхін записував без світла, із увімкненими ліхтариком.

Та й зі скаргою мера містянку правоохоронці ознайомлювали під променями власних ліхтарів.

Хто такий Семеніхін

Артем Семеніхін народився у квітні 1982 року в Конотопі. Він закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету, а потім працював директором приватного підприємства "Космо" в Києві.

З 2014 року Семеніхін брав участь в АТО, був командиром взводу у 92-й механізованій бригаді ЗСУ та працював офіцером-психологом механізованого батальйону.

У 2015 році його обрали міським головою Конотопа.

Як повідомляв OBOZ.UA, саме Семеніхін закликав скасувати запроваджені в області обмеження на допомогу військовим. За його словами, існуючі правила розгляду звернень значно ускладнюють підтримку підрозділів Сил оборони з боку муніципалітетів.