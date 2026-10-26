''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

У місті Кременчук Полтавської області знайшли покинутого собаку, прив'язаного до лавки в парку "Придніпровський". Біля нього була записка начебто від власника про те, що його забрали в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

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Історією про песика, який шукає новий дім, поділилася в Threads користувачка із ніком trofymenko.art. Вона опублікувала фото чотирилапого, який лежав на лавці.

У записці сказано, що песика звати Леон. "Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, приютіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав невідомий чоловік.

Блогерка розповіла, що забрати тварину погодилися співробітники КП "Спецсервіс-Кременчук". Щоб помістити його в клітку, довелося застосовувати спеціальний седативний засіб.

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На сторінці служби контролю тварин в Instagram повідомляється, що, станом на 26 жовтня, нової сім'ї Леон не має, хоча на знайомство із собакою вже приходила одна людина.

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"Поки Леон залишається у нас, відкритий для знайомств і продовжує дарувати свої гарячі поцілунки нашій співробітниці пані Марині. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу Леон завітає в парк вже з новим господарем", – написали у "Спецсервісі".

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Як раніше писав OBOZ.UA, собаки – найпоширеніші домашні улюбленці, але вони вимагають багато турботи й уваги, особливо якщо ви берете цуценя або усиновлюєте його з притулку. Різні породи також мають різні потреби, які також слід враховувати. Ветеринав дав поради, як зрозуміти, чи варто вам заводити собаку.