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"Мене забрали до ТЦК": у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
534
"Мене забрали до ТЦК": у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото
Собака Леон із Кременчука

У місті Кременчук Полтавської області знайшли покинутого собаку, прив'язаного до лавки в парку "Придніпровський". Біля нього була записка начебто від власника про те, що його забрали в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Історією про песика, який шукає новий дім, поділилася в Threads користувачка із ніком trofymenko.art. Вона опублікувала фото чотирилапого, який лежав на лавці.

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Тваринку звати Леон, це хлопчик. Він шукає новий дім. Джерело: Threads @trofymenko.art

У записці сказано, що песика звати Леон. "Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, приютіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав невідомий чоловік.

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''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Песика залишили посеред парку. Джерело: Threads @trofymenko.art

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Записка на папірці з блокнота, яку знайшли поруч. Джерело: Threads @trofymenko.art

Блогерка розповіла, що забрати тварину погодилися співробітники КП "Спецсервіс-Кременчук". Щоб помістити його в клітку, довелося застосовувати спеціальний седативний засіб.

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Леона забрали у КП "Спецсервіс-Кременчук". Джерело: Скриншот відео Threads @trofymenko.art

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Довелося використовувати спеціальний заспокійливий препарат. Джерело: Скриншот відео Threads @trofymenko.art

На сторінці служби контролю тварин в Instagram повідомляється, що, станом на 26 жовтня, нової сім'ї Леон не має, хоча на знайомство із собакою вже приходила одна людина.

"Поки Леон залишається у нас, відкритий для знайомств і продовжує дарувати свої гарячі поцілунки нашій співробітниці пані Марині. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу Леон завітає в парк вже з новим господарем", – написали у "Спецсервісі".

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Листування у соцмережі. Джерело: Скриншот Threads

''Мене забрали до ТЦК'': у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

Коментарі служби з контролю тварин. Джерело: Скриншот Threads

Як раніше писав OBOZ.UA, собаки – найпоширеніші домашні улюбленці, але вони вимагають багато турботи й уваги, особливо якщо ви берете цуценя або усиновлюєте його з притулку. Різні породи також мають різні потреби, які також слід враховувати. Ветеринав дав поради, як зрозуміти, чи варто вам заводити собаку.

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