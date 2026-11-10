Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

3 мільйони 962 тисячі 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік існування проєкту. Рівно рік тому TEATR.org.ua у співпраці із Диким театром і Національним драматичним театром імені Марії Заньковецької презентували театральну адаптацію книжкового бестселлера Ілларіона Павлюка.

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За цей час постановка пережила 37 показів і проїхала 16 міст України, за плечима команди понад 8 000 кілометрів доріг. Але виконавець головної ролі, актор Григорій Бакланов називає головною цифрою – ту суму, яку вдалося зібрати з аукціонів і під час показів.

Зокрема, команда рада відзвітувати, що 36 000 грн передали на зарядну станцію EcoFlow для 71-ї окремої бригади ЗСУ, 178 900 – на потреби 43 ОМбр, 114 931 грн – на автомобільні запчастини для 71-ї окремої бригади ЗСУ, 93 000 грн витратили на 5 Starlink mini різним підрозділам, 1 501 587 грн – пішли на авто та ремонт автомобілів для військовослужбовців-акторів і спецпідрозділу "Артан", 200 000 грн – це благодійна допомога для БФ "Спільнота Стерненка".

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Ще: 40 000 грн пішли на благодійні банки на технічне спорядження для військовослужбовців, 855 000 грн витратили на три НРК, 340 000 грн витрачені на бус для актора Молодого театру, військовослужбовця підрозділу "Холодний Яр". 603 031 грн – сума, про яку творці вистави ще планують прозвітувати згодом.

Благодійний збір вистави назвали "Світло у пітьмі" і його започаткували одночасно з першими показами вистави. Відтоді кожна зустріч із глядачами – це не лише можливість разом прожити театральну історію, а й долучитися до допомоги тим, хто захищає Україну.

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Довідка. Вистава "Я бачу, вас цікавить пітьма" створена за однойменним романом Ілларіона Павлюка. Це історія кримінального психолога Андрія Гайстера, який розслідує зникнення дівчинки у віддаленому селищі. За детективним сюжетом розгортається розмова про людську байдужість, страх і темряву, якій можна протистояти лише небайдужістю та дією.

Організатори дякують кожному, хто приходить на виставу, проживає її разом із творцями та підтримує "Світло у пітьмі". Саме завдяки глядачам театральні зустрічі перетворюються на реальну допомогу українським військовим.

Надалі тур продовжиться в нових містах, а разом із ним триватиме й благодійний збір.