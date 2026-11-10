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Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту "Я бачу, вас цікавить пітьма"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
48
Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту "Я бачу, вас цікавить пітьма"
3 962 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік

3 мільйони 962 тисячі 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік існування проєкту. Рівно рік тому TEATR.org.ua у співпраці із Диким театром і Національним драматичним театром імені Марії Заньковецької презентували театральну адаптацію книжкового бестселлера Ілларіона Павлюка.

Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

Постановка пережила 37 показів і проїхала 16 міст України

За цей час постановка пережила 37 показів і проїхала 16 міст України, за плечима команди понад 8 000 кілометрів доріг. Але виконавець головної ролі, актор Григорій Бакланов називає головною цифрою – ту суму, яку вдалося зібрати з аукціонів і під час показів.

Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

3 962 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік. Джерело: TEATR.org.ua

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Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

3 962 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік. Джерело: TEATR.org.ua

Ще: 40 000 грн пішли на благодійні банки на технічне спорядження для військовослужбовців, 855 000 грн витратили на три НРК, 340 000 грн витрачені на бус для актора Молодого театру, військовослужбовця підрозділу "Холодний Яр". 603 031 грн – сума, про яку творці вистави ще планують прозвітувати згодом.

Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

3 962 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік. Джерело: TEATR.org.ua

Благодійний збір вистави назвали "Світло у пітьмі" і його започаткували одночасно з першими показами вистави. Відтоді кожна зустріч із глядачами – це не лише можливість разом прожити театральну історію, а й долучитися до допомоги тим, хто захищає Україну.

Майже 4 млн грн зібрали за рік існування театрального проєкту ''Я бачу, вас цікавить пітьма''

3 962 449 гривень зібрали творці вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за рік. Джерело: TEATR.org.ua

Довідка. Вистава "Я бачу, вас цікавить пітьма" створена за однойменним романом Ілларіона Павлюка. Це історія кримінального психолога Андрія Гайстера, який розслідує зникнення дівчинки у віддаленому селищі. За детективним сюжетом розгортається розмова про людську байдужість, страх і темряву, якій можна протистояти лише небайдужістю та дією.

Організатори дякують кожному, хто приходить на виставу, проживає її разом із творцями та підтримує "Світло у пітьмі". Саме завдяки глядачам театральні зустрічі перетворюються на реальну допомогу українським військовим.

Надалі тур продовжиться в нових містах, а разом із ним триватиме й благодійний збір.

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