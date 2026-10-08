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"Має супергени": вчені заявили, що ДНК 194-річної черепахи може допомогти розгадати таємницю старіння

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
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"Має супергени": вчені заявили, що ДНК 194-річної черепахи може допомогти розгадати таємницю старіння
194-річна гігантська черепаха Джонатан має унікальні генетичні особливості. Джерело: Pexels

194-річна гігантська черепаха Джонатан має унікальні генетичні особливості, які можуть пояснити її виняткове довголіття та допомогти уповільнити старіння людей. Дослідники виявили у тварини 287 особливих варіантів генів, пов'язаних із відновленням ДНК, регуляцією інсуліну, зменшенням запалення та захистом від раку.

Про це повідомляє The Telegraph. Науковці Кембриджського університету проаналізували ДНК альдабрської черепахи та порівняли її з генетичними даними чотирьох інших представників цього виду віком від п'яти до 91 року.

Гени Джонатана залишаються "молодими"

Джонатан вважається найстарішою наземною твариною у світі. За оцінками, він вилупився приблизно у 1832 році, коли на британському престолі перебував король Вільгельм IV. Більшу частину життя черепаха провела на острові Святої Єлени в Південній Атлантиці, куди її привезли як подарунок із Сейшельських островів 144 роки тому. Зараз він мешкає на території резиденції місцевого губернатора.

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Під час дослідження вчені встановили, що 272 гени Джонатана виглядають "дуже молодими" – вони подібні до генів п'ятирічної альдабрської черепахи. Особливо важливо, що йдеться про гени, пов'язані з роботою мітохондрій – своєрідних "батарей" клітин, які забезпечують організм енергією.

За словами еколога Кембриджського університету Джастіна Герлаха, Джонатан не просто краще переносить симптоми старіння, а сам процес старіння у нього відбувається повільніше. Науковець зазначив, що довголіття черепахи може бути результатом поєднання сприятливих генів і стабільної регуляції їхньої роботи.

''Має супергени'': вчені заявили, що ДНК 194-річної черепахи може допомогти розгадати таємницю старіння

Черепаха Джонатан. Джерело: Скриншот з відео

Що це може означати для людей

Дослідники також звернули увагу на регулятори генів – своєрідні "перемикачі", які визначають, коли і наскільки активно працюють певні гени. З віком вони можуть втрачати стабільність, через що гени починають працювати неправильно та сприяють розвитку вікових порушень.

У Джонатана такі регулятори виявилися напрочуд добре збереженими. Вчені припускають, що це може допомогти зрозуміти механізми старіння клітин і в майбутньому знайти способи сповільнити цей процес у людей.

Стівен Кларк, засновник некомерційної дослідницької групи Kallel, яка працювала разом із Кембриджським університетом, зазначив, що геном Джонатана може дати своєрідний "план" для вивчення стійкості клітин. За його словами, черепаха демонструє, як можна підтримувати мітохондрії у більш молодому стані.

Альдабрські черепахи загалом відомі винятковою тривалістю життя – багато представників цього виду живуть понад 150 років. Водночас дослідники зазначають, що Джонатан уже має ознаки старіння, зокрема погіршення зору. Чутки про його смерть, які поширювалися на початку 2026 року, виявилися фейком, однак скільки саме черепасі залишилося жити – наразі невідомо.

''Має супергени'': вчені заявили, що ДНК 194-річної черепахи може допомогти розгадати таємницю старіння

Черепаха Джонатан. Джерело: Скриншот з відео

Для точнішої оцінки його тривалості життя вченим знадобився б зразок крові, однак для нинішнього дослідження їм дозволили взяти лише мазок із внутрішньої поверхні щоки. За його допомогою науковці не могли дослідити довжину теломер – ділянок на кінцях хромосом, які можуть бути показниками тривалості життя.

Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Science Advances. Вчені сподіваються дослідити геноми інших довгоживучих тварин, щоб краще зрозуміти механізми довголіття та в перспективі знайти способи сповільнення старіння у людей.

Нагадаємо, черепаха Джонатан у 2025 році відзначила 193-річчя та вважається найстарішою наземною твариною на планеті. На острів Святої Єлени вона потрапила ще 1882 року вже дорослою особиною, а фахівці оцінюють, що на той момент їй було щонайменше 50 років, тому офіційною датою народження Джонатана вважають 4 грудня 1832 року.

Як писав OBOZ.UA, гренландські кити можуть жити до 200 років, що робить їх найдовгоживучішими ссавцями на планеті. Вчені припускають, що секрет їхнього довголіття може бути пов'язаний із мутаціями в генах, які допомагають відновлювати пошкодження ДНК та сповільнювати процес старіння.

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