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Майбутнє баскетболу починається з молоді: як це працює на прикладі співпраці фармкорпорації "Здоров’я" та БК "Харківські Соколи"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Майбутнє баскетболу починається з молоді: як це працює на прикладі співпраці фармкорпорації "Здоров’я" та БК "Харківські Соколи"
«Харківські Соколи» проводять відкриті тренування та майстер-класи для юних спортсменів
Джерело: Корпорація «Здоров’я»

Корпорація "Здоров’я" вже кілька років є партнером "Харківських Соколів" і підтримує розвиток баскетболу в Харкові, участь команди у всеукраїнських змаганнях та популяризацію здорового способу життя. Окремий напрям цієї роботи – створення можливостей для молодих спортсменів.

Показовим став нинішній сезон. У липні одразу двоє гравців "Харківських Соколів" – Артем Романиця та Микита Змієвський – у складі молодіжної збірної України стали чемпіонами Європи U-20. Головний тренер харківського клубу Дмитро Забірченко також очолював українську молодіжну збірну.

А вже на початку вересня "Соколи" оголосили про підписання Єгора Сушкіна – одного з провідних гравців Суперліги та цьогорічного чемпіона Європи U-20. Саме так виглядає шлях від молодіжної збірної до професійного контракту.

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Майбутнє баскетболу починається з молоді: як це працює на прикладі співпраці фармкорпорації ''Здоров’я'' та БК ''Харківські Соколи''

Майбутнє баскетболу починається з молоді

Джерело: Корпорація «Здоров’я»

Водночас клуб працює над тим, щоб така можливість була доступною для більшої кількості юних харків'ян. Наприкінці липня провели відбір до команди "Соколи – ХНУПС", яка виступатиме у Першій лізі. Для них новий сезон стане переходом від юнацького до дорослого баскетболу. Молоді гравці отримують можливість тренуватися, змагатися на професійному рівні та розвивати кар'єру, не залишаючи рідне місто.

Крім того, "Харківські Соколи" проводять відкриті тренування та майстер-класи для юних спортсменів. Такі зустрічі дають молоді не лише нові баскетбольні навички. Вони дозволяють побачити реальний шлях від дитячої секції до професійної команди – через регулярні тренування, дисципліну, командну роботу та постійний розвиток.

Сьогодні "Харківські Соколи" готуються до нового сезону Суперліги 2026/2027. Команда вже встигла здобути перемогу на "Кубку Луцька" – товариському турнірі, який став частиною підготовки до чемпіонату. Нині "Соколи" продовжують підготовку на товариському турнірі в Миколаєві.

Паралельно свій сезон готується розпочати й молодіжна команда "Соколи – ХНУПС". Поруч існують два рівні розвитку – професійна команда, яка представляє Харків у Суперлізі, та команда Першої ліги, що дає молодим баскетболістам можливість зробити наступний крок у спортивній кар'єрі.

Саме така наступність і формує спортивне майбутнє міста. Професійний клуб стає не лише учасником чемпіонатів, а й середовищем, у якому молоді спортсмени можуть бачити перспективу, отримувати досвід і поступово переходити на новий рівень.

"Ми раді долучитися до формування нового покоління спортсменів і популяризації цього видовищного спорту. У результаті баскетбол залишається для молоді не просто захопленням, а можливістю розвиватися, ставити перед собою цілі та представляти Харків на всеукраїнському й міжнародному рівнях", – переконаний засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"" Олександр Доровський.

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