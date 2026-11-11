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Мав жахливий вигляд: дивний морепродукт був популярний у СРСР, але зник із полиць

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
738
Мав жахливий вигляд: дивний морепродукт був популярний у СРСР, але зник із полиць
Виловлена і підготовлена до поїдання кукумарія має доволі відразливий вигляд, хоча на смак вона нейтральна. Джерело: Prashant Kariya

За часів СРСР на тлі загального дефіциту в магазинах регулярно з’являлись морепродукти, які цілком можна вважати делікатесами. Деякі з них сьогодні стали справжньою рідкістю, а тоді рибна промисловість постачала такі продукти доволі регулярно. І серед них був один, який зараз навряд чи користувався би популярністю.

А в радянські часи люди із задоволенням купували консервовану кукумарію. Що це таке і чому нею зараз радше гидують, розбирався OBOZ.UA.

Кукумарія – це морська безхребетна тварина, родичами якої є морські зірки та їжаки. Вона належить до типу голкошкірих і мешкає на морському дні. На вигляд ця істота нагадує великого черв'яка: має видовжене щільне тіло, уздовж черевця якого розташовані кілька рядів коротких ніжок. Спина вкрита численними сосочками. На передньому кінці тіла міститься рот із розвиненим щупальцевим апаратом. Доросла кукумарія може виростати приблизно до 40 сантиметрів завдовжки та важити до одного кілограма.

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У країнах Азії, де цей морепродукт також популярний, кукумарію переважно вживають сирою. У СРСР такий спосіб приготування не прижився. Натомість її відварювали, сушили або виготовляли з неї консерви. Найбільше поширення отримав саме останній варіант. Для багатьох радянських громадян знайомство з цим незвичайним мешканцем моря починалося з консервованої кукумарії.

Мав жахливий вигляд: дивний морепродукт був популярний у СРСР, але зник із полиць

Кукумарію в СРСР зазвичай продавали консервованою разом з морською капустою

Зазвичай її продавали в банках разом із морською капустою. Однак дивний зовнішній вигляд продукту не надто приваблював покупців. Спочатку консерви мали невеликий попит, тому кукумарію здебільшого розподіляли між працівниками промислових підприємств.

Ситуація змінилася, коли науковці почали розповідати про її корисні властивості. Після цього інтерес до незвичайного морепродукту зріс, і його почали купувати значно активніше. Вважалося, що кукумарія допомагає запобігати захворюванням щитоподібної залози в працівників атомних електростанцій. Також її рекламували серед мешканців крайньої півночі як засіб для профілактики цинги.

Попри відразливу для багатьох зовнішність, сама кукумарія має досить нейтральний смак. Тому її зазвичай подавали не окремо, а разом з овочами, м'ясом чи іншими морепродуктами. Без таких додатків страва виходила надто прісною.

У радянські часи кукумарія була доволі популярною, проте після розпаду СРСР поступово зникла з магазинів. Сьогодні придбати її можна переважно на Далекому Сході. Там морепродукт і досі продають у консервованому вигляді, зокрема як складник місцевої страви – скоблянки. Це різновид печені, до якої додають м'ясо, овочі та кукумарію.

Ймовірно, колишній інтерес до цього продукту зник передусім через його незвичний вигляд. Для сучасного покупця така морська істота може здатися настільки непривабливою, що бажання скуштувати її не виникне навіть попри розповіді про корисні властивості. Тим більше, що зараз в магазинах не бракує інших, не менш корисних та смачних морепродуктів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що і чому забороняли їсти солдатам в СРСР.

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