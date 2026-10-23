"Мами більше немає – її вбила російська ракета": La Repubblica розповіла історію 11-річного Романа Олексіва, який пережив удар РФ по Вінниці

Історія 11-річного Романа Олексіва, який пережив російський ракетний удар і повернувся до музики, зворушила Італію.

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Про хлопця написала La Repubblica.

У 2022 році російська ракета забрала життя мами Романа, а сам він отримав важкі опіки та переніс десятки операцій. Попри все хлопець повернувся до гри на акордеоні та вже перемагає на міжнародних музичних конкурсах.

Тепер Рінат Ахметов здійснює його мрію – для Романа в Італії вручну виготовлять ексклюзивний професійний акордеон PIGINI.

"Будемо лише ми з татом. Мами більше немає – її вбила російська ракета, яка поранила мене", – розповів Роман італійським журналістам про майбутню поїздку за інструментом.

Цими днями хлопець відвідав фабрику PIGINI у складі делегації Фонду Ріната Ахметова, а також побував на матчі улюбленого "Шахтаря" проти "Інтера" на легендарному "Сан-Сіро".

Історія Романа – про талант, силу та мрію, яку не змогла знищити війна.