Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: спорт і кіберспорт тепер на великому екрані

Українська медіакомпанія Maincast запустила власний застосунок Maincast.TV для смарт-телевізорів на базі Android TV. Тепер дивитися матчі NBA, футбольні трансляції, кіберспортивні турніри з CS2 та Dota 2, а також авторські шоу можна безпосередньо на великому екрані.

Відео дня

Застосунок і весь контент у ньому доступні безкоштовно, без оформлення підписки.

Новий застосунок Maincast.TV адаптований для перегляду на великих екранах та об’єднує спортивний і кіберспортивний контент компанії. Зокрема, на телеканалі Maincast Sport можна дивитися матчі NBA сезону 2026/27, баскетбольного Єврокубка, футбольних чемпіонатів Туреччини та Бразилії, Італійської Серії B, а також авторські шоу, серед яких "УПЛ Вечірній".

Шанувальникам кіберспорту доступні турніри з Counter-Strike 2 та Dota 2. Усі трансляції можна переглядати як у прямому ефірі, так і в записі.

"Аудиторія кіберспорту вже давно вийшла за межі вузької ніші. Сьогодні це контент, який дивляться вдома на великому екрані, разом із друзями та родиною, так само як і традиційний спорт. Застосунок Maincast для Smart TV відповідає цій зміні звичок: трансляції стали більш зручними та доступними", – зазначив СЕО холдингу ARS Capital Максим Кріппа.

Maincast – українська медіакомпанія, що працює зі спортивним і кіберспортивним контентом, розвиває тематичні телеканали та цифрову платформу Maincast.TV. Компанія входить до інвестиційного холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи.