Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: спорт і кіберспорт тепер на великому екрані

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Евакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціЕвакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне поясненняНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне поясненняМісто в руїнах: як виглядають Олешки після кількох років російської окупації. ВідеоМісто в руїнах: як виглядають Олешки після кількох років російської окупації. ВідеоІлюстрація - гроші в гаманціУ ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити гроші"Ми всі знаємо, що ви – агресор": Лаврову на G20 заявили, що Росія не виграє війну в України"Ми всі знаємо, що ви – агресор": Лаврову на G20 заявили, що Росія не виграє війну в УкраїниЕлектромережі в Україні. ІлюстраціяТариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*годПропутінська олімпійська чемпіонка, яка кричала про патріотизм, подала заявку, щоб виступати за кордономПропутінська олімпійська чемпіонка, яка кричала про патріотизм, подала заявку, щоб виступати за кордоном"Він просто огидний": Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися""Він просто огидний": Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися"У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомоУ Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомоНа виборах у США рекордна кількість людей проголосувала достроково: що відомо про результатиНа виборах у США рекордна кількість людей проголосувала достроково: що відомо про результати
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: спорт і кіберспорт тепер на великому екрані

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
111
Maincast запустив безкоштовний застосунок для Smart TV: спорт і кіберспорт тепер на великому екрані
Maincast. Джерело: Maincast

Українська медіакомпанія Maincast запустила власний застосунок Maincast.TV для смарт-телевізорів на базі Android TV. Тепер дивитися матчі NBA, футбольні трансляції, кіберспортивні турніри з CS2 та Dota 2, а також авторські шоу можна безпосередньо на великому екрані.

Застосунок і весь контент у ньому доступні безкоштовно, без оформлення підписки.

Новий застосунок Maincast.TV адаптований для перегляду на великих екранах та об’єднує спортивний і кіберспортивний контент компанії. Зокрема, на телеканалі Maincast Sport можна дивитися матчі NBA сезону 2026/27, баскетбольного Єврокубка, футбольних чемпіонатів Туреччини та Бразилії, Італійської Серії B, а також авторські шоу, серед яких "УПЛ Вечірній".

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
25,8 т.
Два місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відео
25,8 т.
Два місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
19,6 т.
Аномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в Україні
19,6 т.
Аномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в Україні
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
10,5 т.
В Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилося
10,5 т.
В Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилося

Шанувальникам кіберспорту доступні турніри з Counter-Strike 2 та Dota 2. Усі трансляції можна переглядати як у прямому ефірі, так і в записі.

"Аудиторія кіберспорту вже давно вийшла за межі вузької ніші. Сьогодні це контент, який дивляться вдома на великому екрані, разом із друзями та родиною, так само як і традиційний спорт. Застосунок Maincast для Smart TV відповідає цій зміні звичок: трансляції стали більш зручними та доступними", – зазначив СЕО холдингу ARS Capital Максим Кріппа.

Maincast – українська медіакомпанія, що працює зі спортивним і кіберспортивним контентом, розвиває тематичні телеканали та цифрову платформу Maincast.TV. Компанія входить до інвестиційного холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи.

Схожі теми
Пряма трансляціяФутболКіберспортзастосунок
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!