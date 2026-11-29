Наприкінці листопада геомагнітна активність залишається невисокою. Схожа ситуація очікується і впродовж грудня – за прогнозами, перша половина місяця пройде без сильних магнітних бур.

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Про це свідчить прогноз американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA. Фахівці оприлюднили прогноз на останній місяць року.

За попередніми розрахунками NOAA, у неділю, 29 листопада, геомагнітне поле залишатиметься переважно спокійним. Показники Kp-індексу коливатимуться від 2 до 2,67, що не відповідає рівню магнітної бурі.

У понеділок, 30 листопада, геомагнітна активність має бути ще нижчою. За прогнозом NOAA, максимальний добовий Kp-індекс становитиме 2.

Прогноз магнітних бур у грудні

За попередніми прогнозами, початок місяця буде відносно спокійним. У перші три дні Кр-індекс не перевищить 3. Однак у період із 4 до 6 грудня очікується підвищення магнітної активності. 4 грудня очікуються магнітні бурі рівня G1.

Надалі ситуація стабілізується: з 7 до 14 грудня прогнозують спокійну геомагнітну обстановку без помітних збурень. Невелике підвищення активності можливе 15 та 16 грудня – у ці дні Кр-індекс сягне позначки 4. Вже з 17 до 22 грудня, магнітосфера знову має стабілізуватися.

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Як покращити самопочуття у період магнітних бур

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із потоками заряджених частинок, що надходять від Сонця. Інтенсивність магнітних бур залежить від сили сонячного впливу та може відрізнятися від незначних коливань до потужних геомагнітних штормів.

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Під час магнітних бур люди можуть відчувати головний біль, втому, порушення сну, дратівливість або зміни артеріального тиску. Щоб підтримати гарне самопочуття під час періодів підвищеної геомагнітної активності, варто дотримуватися звичного режиму дня та приділяти увагу загальному стану організму. Зокрема:

Дотримуватися режиму сну, спати 7–9 годин на добу та лягати приблизно в один і той самий час;

пити достатньо води та не пропускати прийоми їжі, віддаючи перевагу легким, поживним стравам;

більше рухатися;

обмежити кофеїн та алкоголь особливо у другій половині дня;

уникати перевтоми та стресу, за можливості чергувати роботу з відпочинком і не перевантажувати себе;

контролювати артеріальний тиск.

Раніше OBOZ.UA розповідав, у неділю, 29 листопада, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів на більшій частині території не прогнозують, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг і дощ.