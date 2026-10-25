Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Кремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом РоманенкомКремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом РоманенкомВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані Генштабу"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиВ мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУкраїнці не мають скаржитись на ціни: в мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоВідбиття повітряної атаки РФОкупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областяхРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаТрамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у КиївТрамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у КиївРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоІлон Маск в Білому доміСоюзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
711
Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати
Прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Джерело: pexels

У неділю, 25 жовтня, геомагнітна активність може підвищитися, однак сильних магнітних бур не прогнозують. У понеділок і вівторок, 26–27 жовтня, магнітне поле Землі, за попередніми розрахунками, буде спокійнішим.

Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали, що не відповідає рівню магнітної бурі. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Магнітні бурі 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, очікується підвищення геомагнітної активності. За триденним прогнозом NOAA, індекс Kp може сягнути 4 бала. Це ще не рівень магнітної бурі.

Фахівці пов’язують можливе посилення активності з впливом викиду сонячної речовини, який стався 21 жовтня, а також потоку швидкого сонячного вітру з корональної діри.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,7 т.
Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув 24-річний воїн із Волині. Фото
2,7 т.
Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув 24-річний воїн із Волині. Фото
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
2,8 т.
Повня Мисливця в Тельці 26 жовтня 2026 року може змінити все ваше життя: тримайте емоції та себе в руках
2,8 т.
Повня Мисливця в Тельці 26 жовтня 2026 року може змінити все ваше життя: тримайте емоції та себе в руках
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,8 т.
Україна перейшла на зимовий час: як дізнатися, яка година
1,8 т.
Україна перейшла на зимовий час: як дізнатися, яка година
Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

Магнітна буря 25 жовтня. Джерело: pexels

Магнітні бурі 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, геомагнітна активність має зменшитися. Прогнозований індекс Kp становитиме переважно 2–3 бала.

За розрахунками NOAA, такі показники відповідають відносно спокійним геомагнітним умовам.

Прогноз магнітних бур на 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, магнітне поле Землі, за попереднім довгостроковим прогнозом NOAA від 19 жовтня, залишатиметься спокійним. Максимальний індекс Kp очікується на рівні близько 1,67 балів.

Загалом у період із 25 до 27 жовтня магнітних бур рівня G1 та вище не прогнозують. За даними NOAA, значних короткочасних або періодичних явищ у сонячному вітрі також не очікується.

Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали. Джерело: Скриншот

Як визначають силу магнітної бурі

Для оцінювання геомагнітної активності використовують планетарний індекс Kp, який вимірюють за шкалою від 0 до 9.

Показники від 0 до 4 не належать до рівнів магнітної бурі. Коли індекс Kp досягає 5 балів, починається слабка магнітна буря рівня G1. Значення 6 відповідає помірній бурі G2, а вищі показники свідчать про сильніші геомагнітні збурення.

Водночас прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від сонячної активності та стану сонячного вітру, тому фахівці регулярно уточнюють дані.

Чи очікуються сонячні радіаційні шторми та радіозбої

За інформацією NOAA, протягом останніх 24 годин рівень сонячної радіації, зафіксований супутником GOES-18, був нижчим за порогові значення для початку радіаційних штормів. На 25–27 жовтня ймовірність шторму рівня S1 або вище оцінюють лише в 1% для кожного дня. Значної активності на Сонці, яка могла б спричинити такі шторми, не прогнозують.

Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

Прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Джерело: Скриншот

Протягом останніх 24 годин випадків порушення радіозв’язку не зафіксували. На найближчі три дні ймовірність радіозбоїв рівнів R1–R2 оцінюють у 10% щодня, а рівня R3 або вище – в 1%.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку жовтня на Землі прогнозували посилення геомагнітної активності через вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Фахівці очікували, що найпомітніші коливання магнітного поля припадуть на 4–5 жовтня, після чого активність поступово знизиться.

Схожі теми
Магнітна буряпрогноз
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!