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"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
Павло Сауленко

У бою за Україну поліг захисник  із Вінниччини Павло Сауленко. Він загинув наприкінці липня  цього року у стрілецькому бою з ворогом на Донеччині.

Підтверджено загибель Героя лише нещодавно. Про втрату повідомили у Барській міській раді.

Що відомо про Героя

"Важка хмара болю знову огорнула Барську громаду та село Ялтушків... Ще один вірний син України, який тримав наш спокій, повертається до рідного дому на щиті. Надійшло офіційне підтвердження загибелі старшого солдата Національної гвардії України САУЛЕНКА Павла Анатолійовича", – зазначено у повідомленні міськради.

''Людина щирого серця'': у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото

Павло Сауленко

Джерело: Барська міська рада

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Там розповіли, що рідну землю Павло захищав у складі військової частини 3008 Національної гвардії України.

"Він сумлінно виконував свій військовий обов'язок, тримаючи оборону на найважчих ділянках фронту. 22 липня 2026 року під час стрілецького бою поблизу населеного пункту Новомиколаївка Краматорського району Донецької області зв'язок із Воїном обірвався", – кажуть у міськраді.
 
Понад два місяці тривали пошуки захисника, а його близькі сподівалися на диво. Дива не сталося: наприкінці вересня за результатами експертизи було підтверджено загибель Павла Сауленка.
''Людина щирого серця'': у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото

Скриншот повідомлення

 
"Людина доброї душі та щирого серця, він мав будувати майбутнє, дарувати радість рідним та зустрічати тихі мирні світанки. Та коли ворог зазіхнув на рідний дім, Воїн без вагань прийняв бій, ставши непохитним щитом для кожного з нас. Барська громада висловлює глибокі співчуття матері, усій родині, близьким, друзям та побратимам Героя. Схиляємо голови у німій скорботі, розділяючи цей пекучий біль. Світлий спомин про відвагу Павла Сауленка житиме у наших серцях завжди. Світла пам'ять, честь та вічна шана Захиснику!" – зазначили у громаді.
 
Як повідомляв OBOZ.UA, захищаючи Україну, 13 вересня на Донеччині загинув український воїн Сергій Стретович. Йому було 44 роки.
 
Випускник Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, Стретович деякий час працював у прокуратурі міста Київ.
 
 
Він був  адвокатом практики кримінального права. Колеги згадують Сергія  як професійного і принципового в роботі та людяного, дотепного і завжди усміхненого у повсякденному житті.
 
 
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