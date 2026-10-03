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"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
icon 27,1 т.
"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки
Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення. Джерело: Радіо Свобода

Європейський Союз вимагає в країни-агресорки Росії зробити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, а також дозволити цивільним вийти з міста.

Про це йдеться у заяві єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб, опублікованій 2 жовтня. Вона наголосила, що Росія, як окупаційна держава, повинна дотримуватись зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги забезпечене.

Що відомо

Єврокомісарка зазначила, що гуманітарна допомога має безперешкодно надходити до людей, які її потребують, а цивільним повинні дозволити залишити місто.

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"Те, що відбувається в Олешках в Україні, жахливо. Мирне населення перебуває в облозі російських військ без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової медичної допомоги. Це неприйнятно", – заявила Лябіб.

За її словами, ЄС співпрацює з партнерами та використовує всі доступні можливості для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Заява єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб щодо ситуації в окупованих Олешках.Джерело: Скриншот допису

"Наші гуманітарні партнери готові до надання допомоги. Їм потрібен безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ на місцях", – йдеться в заяві.

Лябіб наголосила, що Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а гуманітарна допомога має бути надана.

Вона додала, що мешканці Олешок потребують регулярного доступу до продуктів, ліків, води та базової допомоги, а міжнародне гуманітарне право має дотримуватися.

Ситуація в окупованих Олешках

В Окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області залишаються цивільні мешканці, серед яких є діти. Водночас російські сили обмежують можливості людей отримувати необхідну допомогу та перешкоджають евакуації. Фактично окупанти утримують Олешки в блокаді.

Всі в’їзди до міста і дороги, що ведуть до нього, заміновані, тому доставити туди гуманітарні вантажі чи організувати комерційні поставки фактично неможливо. Останні запаси продуктів завезли ще наприкінці травня.

Олешки залишилися без електроенергії, газу та централізованого водопостачання ще з літа 2023 року, мешканці відчувають гостру нестачу питної води та медикаментів. Через близькість до лінії фронту пересування містом небезпечне, адже люди можуть опинитися під ударами артилерії та атаками російських FPV-дронів.

Уже відомо про випадки голодної смерті в Олешках. Про це розповіли люди, які раніше виїхали з міста і продовжують спілкуватися з тими, хто залишився. Через брак продуктів люди змушені їсти портулак, а зв'язатися з іншими мешканцями міста складно через відсутність нормального зв'язку. Цивільні потерпають від гуманітарної кризи та голоду, оскільки російські окупанти фактично утримують Олешки в блокаді.

Нагадаємо, Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках. Так, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ймовірно перебувають військові 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, через які жителі міста залишилися без доступу до їжі та необхідної допомоги.

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