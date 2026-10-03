"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки

Європейський Союз вимагає в країни-агресорки Росії зробити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, а також дозволити цивільним вийти з міста.

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Про це йдеться у заяві єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб, опублікованій 2 жовтня. Вона наголосила, що Росія, як окупаційна держава, повинна дотримуватись зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги забезпечене.

Що відомо

Єврокомісарка зазначила, що гуманітарна допомога має безперешкодно надходити до людей, які її потребують, а цивільним повинні дозволити залишити місто.

"Те, що відбувається в Олешках в Україні, жахливо. Мирне населення перебуває в облозі російських військ без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової медичної допомоги. Це неприйнятно", – заявила Лябіб.

За її словами, ЄС співпрацює з партнерами та використовує всі доступні можливості для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Заява єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб щодо ситуації в окупованих Олешках. Джерело: Скриншот допису

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"Наші гуманітарні партнери готові до надання допомоги. Їм потрібен безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ на місцях", – йдеться в заяві.

Лябіб наголосила, що Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а гуманітарна допомога має бути надана.

Вона додала, що мешканці Олешок потребують регулярного доступу до продуктів, ліків, води та базової допомоги, а міжнародне гуманітарне право має дотримуватися.

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Ситуація в окупованих Олешках

В Окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області залишаються цивільні мешканці, серед яких є діти. Водночас російські сили обмежують можливості людей отримувати необхідну допомогу та перешкоджають евакуації. Фактично окупанти утримують Олешки в блокаді.

Всі в’їзди до міста і дороги, що ведуть до нього, заміновані, тому доставити туди гуманітарні вантажі чи організувати комерційні поставки фактично неможливо. Останні запаси продуктів завезли ще наприкінці травня.

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Олешки залишилися без електроенергії, газу та централізованого водопостачання ще з літа 2023 року, мешканці відчувають гостру нестачу питної води та медикаментів. Через близькість до лінії фронту пересування містом небезпечне, адже люди можуть опинитися під ударами артилерії та атаками російських FPV-дронів.

Уже відомо про випадки голодної смерті в Олешках. Про це розповіли люди, які раніше виїхали з міста і продовжують спілкуватися з тими, хто залишився. Через брак продуктів люди змушені їсти портулак, а зв'язатися з іншими мешканцями міста складно через відсутність нормального зв'язку. Цивільні потерпають від гуманітарної кризи та голоду, оскільки російські окупанти фактично утримують Олешки в блокаді.

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Нагадаємо, Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках. Так, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ймовірно перебувають військові 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, через які жителі міста залишилися без доступу до їжі та необхідної допомоги.