Дорослу людину сьогодні важко здивувати. І справа не в тому, що вона надто багато бачила. Справа в тому, що вона навчилася бачити все наперед.

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Перед рестораном ми читаємо відгуки, перед подорожжю дивимося номер готелю на відео, перед фільмом – трейлер і рейтинг. Перед виставою хочемо знати, "про що вона" і чи варта двох годин нашого життя. Алгоритми вже знають, яку музику ми, ймовірно, захочемо почути наступною, маркетплейси – що купимо, а соцмережі – на якому відео затримаємося довше.

Ми звикли жити у світі, де дедалі менше шансів зустріти щось неочікуване. І це зручно. Але є побічний ефект: нас дедалі важче вразити.

Можливо, тому сьогодні все мусить бути "вау". Їжа – не просто смачною, а інстаграмною. Подорож – незабутньою. Серіал – таким, що "підірвав мережу". Виставка – імерсивною. Контент має шокувати за перші три секунди, інакше великий палець уже зробив свою роботу.

Ми живемо серед безпрецедентної кількості стимулів і водночас дедалі частіше нудьгуємо. Щоб щось відчути, нам потрібно дедалі більше подразнення. Проте справжній подив виникає тоді, коли змінюється не те, на що ти дивишся, а спосіб, у який ти це бачиш.

Дитині для цього іноді достатньо картонної коробки. Для дорослого це просто коробка. І, можливо, саме це ми одними з перших втрачаємо, коли дорослішаємо.

Ми знаємо надто багато правильних відповідей. Знаємо, що тінь на стіні – це лише світло, що фокус має секрет, декорація зроблена з фанери, актор плаче не вперше, а музика спеціально написана так, аби викликати певну емоцію. Ми навчилися бачити механізм, а потім вирішили, що людина, яка бачить механізм, більше не має права захоплюватися магією.

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Але це не так.

Можна знати фізику заходу сонця і все одно не могти відвести від нього очей. Можна знати, як написана музика, – і не знати, чому від чотирьох нот раптом стискається горло. Можна розуміти сценічний прийом – і все одно бути враженим.

Але часто нам здається, що віддатися емоції – це слабкість, ніби ми піддаємося на "маніпуляцію".

Іронія дуже зручна. Вона дозволяє перебувати поруч із чимось, не віддаючись йому повністю. Не повірив – значить, тебе не обдурили. Не захопився – не виглядатимеш наївним. Першим пожартував над пафосом – і вже ніхто не спіймає тебе на тому, що тебе це насправді зворушило.

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Цинізм узагалі часто маскується під інтелект. Ніби найрозумніший у кімнаті – той, кого вже нічим не проймеш. Але неможливість бути обманутим ще не означає свободи. Іноді це просто неможливість дозволити собі щось відчути.

Саме тому мене досі захоплює парадокс театру ляльок. Ми знаємо, що лялька нежива.

У театрі ляльок механізм часто залишається просто перед очима глядача. Ось актор, ось його рука, ось дерево, тканина, папір, пластик, ось механізм, який змушує голову повернутися. Усе викрито. Ніякої магії.

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А потім ця конструкція з дерева й тканини трохи нахиляє голову, мовчить секунду довше, ніж ти очікував, дивиться кудись повз тебе – і раптом тобі здається, що їй сумно.

Це абсурд. У неї немає нервової системи, пам’яті чи дитинства. Її ніхто не покидав, вона нічого не втрачала. А тобі її шкода.

І ось тут відбувається дещо значно цікавіше за "віру в казку". Тебе не обманули. Ти знаєш правду – і все одно дозволяєш собі відчути більше, ніж ця правда начебто дозволяє.

Мені здається, саме в цьому театр сьогодні набуває несподівано сучасного сенсу. Бо більшість нашого життя рухається у протилежний бік: ми намагаємося скоротити невизначеність, передбачити, прорахувати, перевірити й застрахуватися.

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І це не примха покоління. Особливо для людей, які живуть у реальності, де невідомий звук уночі може означати небезпеку, потреба знати, контролювати й прогнозувати стає цілком природним способом адаптації.

Проблема починається тоді, коли режим виживання стає єдиним способом дивитися на світ. Коли ми хочемо гарантії навіть від мистецтва: "Про що це?", "Що автор хотів сказати?", "Який сенс?", "Мені сподобається?", "Це варте мого часу?"

Нам хочеться отримати відповідь ще до того, як із нами щось сталося.

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Але деякі речі існують тільки після того, як ти ризикнув не знати: любов, гра, творчість, близькість, мистецтво. Жодна з них не працює повністю в режимі попереднього перегляду.

І, можливо, театр потрібен дорослій людині не тому, що допомагає "повернутися в дитинство". Я взагалі не впевнений, що нам потрібно туди повертатися.

Дитинство прекрасне не через наївність. Воно прекрасне через одну радикальну властивість свідомості: світ для дитини ще не закінчений. Предмет може виявитися чимось іншим, правило може змінитися, а за дверима може бути те, чого вона ще не знає.

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У дорослого поступово виникає протилежне відчуття: я приблизно знаю, як усе влаштовано. Можливо, саме це відчуття завершеності й робить нас старшими.

За роки роботи у Київському академічному театрі ляльок я багато разів бачив одну й ту саму сцену. Дорослий приходить із дитиною.

Спочатку він тут обслуговуючий персонал: зняти куртку, знайти місце, посадити, дістати воду, простежити, чи не страшно, чи смішно, чи не нудно. Він дивиться не виставу – він дивиться, як дитина дивиться виставу.

А потім щось змінюється. У якийсь момент дорослий сміється раніше за дитину, раптом замовкає або після фіналу продовжує сидіти кілька секунд, хоча світло вже ввімкнули.

Це дуже маленька подія, але я щоразу думаю, що в цей момент із людиною сталося щось важливе.

Вона не стала дитиною. Вона на кілька хвилин перестала бути людиною, яка вже все про все знає.

І світ знову став трохи більшим.