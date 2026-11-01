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"Люди голодували": в Олешках російські військові забирали у місцевих продукти, які скидали українські дрони. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
3,9 т.
"Люди голодували": в Олешках російські військові забирали у місцевих продукти, які скидали українські дрони. Відео
Зруйновані будинки в окупованих Олешках. Джерело: Cкріншот відео

Евакуація мешканців тимчасово окупованих Олешок Херсонської області відкрила можливість дізнатися більше про життя міста під російською окупацією. Одна з жінок, якій вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, поділилася подробицями про гостру нестачу їжі.

Про це йдеться у відео, опублікованому Telegram-каналом "Новини UA". Жінка відповіла на запитання, чи доходили до місцевих продукти, які українські військові скидали з дронів у вересні.

"Так, багато людей отримали допомогу. Нам скидали коробки – все, що могли доставити", – зазначила вона.

Однак доставити їжу до всіх районів міста не вдалося. Десь російські військові глушили зв'язок, а в інших районах їх було настільки багато, що забирати гуманітарну допомогу ставало небезпечно.

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"Вони побачать коробку або людей, які її забрали, – і або заберуть її, або вже будуть розбиратися з людьми", – пояснила жінка.

Їжі бракувало настільки, що голодували не лише місцеві жителі, а й окупанти. За словами жінки, люди вже не знали, що робити в таких умовах.

Як вдалося евакуювати мешканців Олешок

Гуманітарну операцію організували за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Їй вдалося домовитися з Україною та Росією про локальне перемир'я, яке мало забезпечити евакуацію цивільних з Олешок. Сторони погодилися тимчасово припинити бойові дії поблизу міста, щоб допомогти місцевим жителям і підготувати безпечний коридор для виїзду.

30 жовтня частина мешканців тимчасово окупованих Олешок змогла залишити місто в межах гуманітарної місії. Спочатку люди їхали через Крим, Росію та Білорусь, а потім перетнули український кордон у Чернігівській області.

В Україні евакуйованих зустріли рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для них облаштували намети, де можна було перепочити, поїсти гарячого та отримати медичну допомогу. Також людям надали психологічну підтримку, а рятувальники допомогли перевезти домашніх тварин. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, найстаршій евакуйованій було 94 роки, а наймолодшій дитині – трохи більше ніж рік.

Після евакуації мешканці Олешок розповіли про свої перші враження від повернення на підконтрольну Україні територію. Одна з жінок висловила сподівання, що згодом Україна повернеться в Олешки. Інша розповіла, що дорогою в автобусі люди тихо співали гімн України.

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